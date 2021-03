Campagna vaccinale, al via le prenotazioni per lo scaglione over 75

Da lunedì prossimo partono le prenotazioni in Emilia-Romagna per la vaccinazione degli over 75 anni: circa 210.000 persone in tutta la regione. "Speriamo che ci sia una prenotazione significativa come è successo per gli over 80, che in un giorno solo si sono prenotati per due terzi", auspica l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, che confida non si ripetano le difficoltà riscontrate nei primi clic-day. Nei prossimi giorni, annuncia ancora l'assessore, "prenderemo a carico tutti coloro che sono più esposti in caso di infezione da Covid, li contatteremo noi". Si tratta di 188.000 persone con patologie gravi più altro mezzo milione di cittadini affetti da malattie meno gravi ma comunque a rischio se dovessero infettarsi.

Donini ne ha parlato tenendo una informativa in Assemblea legislativa sulla pandemia. Per quanto riguarda le vaccinazioni, è ormai vicina (495.619 dosi) la soglia del mezzo milione di somministrazioni, per circa 157.000 persone che hanno fatto il ciclo completo di immunizzazione. Soprattutto ci sono 161.962 vaccinati tra over 80 e degenti delle Cra, il 44% del target complessivo. Un "dato molto significativo, assieme al Lazio siamo quelli con più vaccinati tra i più fragili", sottolinea Donini. In arrivo a marzo ci sono altre 620.000 dosi di vaccini. "I medici di medicina generale finiranno questa settimana le 50.000 dosi consegnate per il personale scolastico, ma abbiamo intenzione di coinvolgerli ancora", dice ancora l'assessore. "Abbiamo sentito tutti le parole di Speranza su una grande potenzialità di vaccini nel secondo trimestre dell'anno. Ce lo auguriamo tutti. Siamo pronti per attrezzare punti di vaccinazione sempre più periferici, implementare il rapporto coi medici di base e scorrere velocemente le diverse categorie, a partire dalle più fragili".

Prosegue intanto la campagna vaccinale nei confronti dei pazienti disabili. Si sta concludendo la vaccinazione anti Covid-19 per tutti i soggetti disabili con gravi disabilità acquisite, inseriti in strutture residenziali e al domicilio. Il numero totale dei pazienti seguiti a domicilio è di 2286 vaccinazioni su tutto il territorio dell’AUSL Romagna. E’ inoltre in corso il piano vaccinale in favore degli operatori che lavorano nelle Strutture Residenziali e Semi-Residenziali per disabili. A partire dal 10 marzo prossimo verranno vaccinati anche i disabili inseriti in queste strutture sulla base di un piano Aziendale condiviso a livello territoriale con i soggetti gestori e con le Associazioni del territorio che svolgono un importante ruolo nell’ambito della rete dei servizi. Il piano prevede che vengano vaccinati in struttura gli utenti ospiti di residenziali e semi-residenziali, mentre per i Gruppi Appartamento e Centro Socio-Occupazionali verranno indicati dei punti vaccinali dedicati. In tutta l’Azienda USL della Romagna tale bacino di persone con disabilità inserite in strutture residenziali o che frequentano centri diurni ammonta a oltre 2300 unità. L’Azienda prevede di concludere la vaccinazione entro la fine di marzo. Infine l’Azienda sta raccordandosi con gli enti locali per raccogliere gli elenchi delle persone con disabilità, in carico ai servizi socio-sanitari e con interventi al domicilio, la cui vaccinazione è prevista nelle giornate dal 19 al 21 marzo in punti territoriali individuati.