Campagna vaccinale, due giornate dedicate a Morciano e Novafeltria

Per favorire l’accesso alla campagna vaccinale ai cittadini residenti in località più lontane dagli Hub provinciali, sono state organizzate nuove sedute straordinarie all’interno delle Case della Salute delle seguenti località. Casa della Salute Morciano: venerdì 17 dicembre dalle 8,30 alle 17,30. Casa della Salute Novafeltria: sabato 18 dicembre dalle 8,30 alle 17,30. L’accesso è diretto, riservato alla fascia di età Over 65 per la somministrazione della terza dose.