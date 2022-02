Campagna vaccini, nuovo Open day del sabato dedicato alla fascia di età 5-19 anni

Sabato (19 febbraio) nuovo appuntamento in Romagna con gli open day vaccinali in accesso libero (senza prenotazione) per la somministrazione dei vaccini anti covid ai bambini e ragazzi dai 5 ai 19 anni.

Open Day vaccinali di sabato 19 febbraio per la fascia 5-11 anni. Rimini: Centro vaccinale Strada Consolare Rimini-San Marino al civico 76 , dalle 14.30 alle 19.30. Riccione: centro vaccinale presso il Centro Commerciale Perla Verde dalle 14.30 alle 19.30.

Vaccinazioni ad accesso libero senza prenotazione per la fascia dai 5 ai 11 anni. Rimini: centro vaccinale Strada Consolare Rimini-San Marino, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,30. Riccione: centro vaccinale centro commerciale Perla Verde di via Berlinguer , il martedì e il sabato dalle 14,30 alle 19,30.

I ragazzi della fascia di età 12-19 possono invece accede liberamente senza prenotazione nelle sedi provinciali e distrettuali presenti su tutto il territorio. Rimini: centro vaccinale Strada Consolare Rimini-San Marino al numero civico 76 tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30. Riccione: Centro vaccinale centro commerciale Perla Verde di via Berlinguer , tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30.