Campionato ACSI di pattinaggio: 750 atleti al PlayHall di Riccione

Sono 750 gli atleti attesi a Riccione per il Campionato nazionale ACSI di pattinaggio artistico - prima tappa semifinale dal 14 al 20 al PlayHall. "Pattinaggio artistico Riccione", guidata dalla presidente Gigliola Mattei sarà rappresentato da 60 atleti in gara, 41 per i singoli (dai 7 ai 12 anni), un quartetto (ragazze dai 18 ai 20 anni) e 14 ragazze dai 12 ai 16 anni per il sincronizzato. Attesi nella Perla Verde quindi 1500, tra atleti e accompagnatori: 20 gli hotel coinvolti per l'hospitality. "L'Acsi che ha giudicato il PlayHall di Riccione come una delle migliori location per queste manifestazioni - spiega la presidente Mattei - anche in considerazione delle condizioni di sicurezza, ha dei protocolli rigidissimi, quindi tutte le gare saranno senza pubblico e con delle regole per la prevenzione davvero eccezionali". "Gli amici del pattinaggio sono una garanzia e una lunga tradizione qui a Riccione - ha detto l'assessore allo Sport, Stefano Caldari -. Quindi è con grande piacere che aspettiamo e accoglieremo gli atleti dell'ACSI in questa primavera che speriamo sia il preludio ad una buona stagione estiva".