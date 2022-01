Il campo sportivo si rinnova, pronta la nuova tribuna per assistere alle partite

Il campo sportivo di Santa Giustina ha una nuova tribuna: sono stati infatti completati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione dell’opera, costata complessivamente 37mila euro. Realizzata in accordo con la società che ha in gestione l’impianto sportivo, la nuova tribuna consentirà di accogliere appassionati e genitori che seguono le partite e gli allenamenti dei ragazzi.

La tribuna – collocata sul lato ovest del campo di calcio – è una struttura modulare prefabbricata con elementi in acciaio zincato a caldo di 13,50 per 3,30 metri, più due scalette d’accesso di 1,50 per 1,50 metri ciascuna. Essendo fissata al suolo con una soletta di fondazione spessa 30 centimetri, posata a sua volta su uno strato di pietrisco stabilizzato altrettanto alto, per collocare la tribuna si è reso necessario eseguire uno scavo profondo 55 centimetri.

Dal momento che la tribuna è collocata al confine di una proprietà privata a una distanza inferiore rispetto a quella consentita dal Regolamento urbanistico edilizio, il 23 dicembre 2020 il consiglio comunale aveva approvato una deroga al Rue prevista per gli impianti di pubblica utilità, dopo che il progetto aveva già ottenuto le necessarie autorizzazioni sismiche e paesaggistiche.

“La cura del territorio passa anche dalle strutture sportive, in particolare quelle delle frazioni che sono punti d’aggregazione di straordinaria importanza per le rispettive comunità - dichiara la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici, Pamela Fussi, insieme all’assessora allo Sport, Angela Garattoni. “Nessun intervento è di semplice realizzazione, dal punto di vista economico e tecnico, quando si tratta di rinnovare strutture realizzate con norme diverse da quelle in vigore oggi. Ciò non toglie che l’intenzione dell’amministrazione comunale sia quella di proseguire con gli interventi a sostegno dello sport – concludono – cogliendo anche l’opportunità di ricevere eventuali contributi sovraordinati in futuro”.