Can Yaman lancia il suo profumo con Marlù e dedicherà parte del ricavato all’ospedale di Rimini

Prosegue lo speciale feeling tra l’attore Can Yaman e la Riviera Romagnola. Questa volta grazie a una collaborazione con Marlù, l’azienda nata dall’idea delle sorelle Fabbri e diventata dopo appena 20 anni un colosso per l’originalità dei suoi gioielli. Can Yaman aveva già catturato l’attenzione dei media e delle sue fan per la sua presenza durante la scorsa estate a Rimini: nel cuore di luglio il vero sex symbol del momento, che solo su Instagram vale oltre 10 milioni di follower, si era fatto immortalare mentre faceva ginnastica sulla terrazza di un hotel della Riviera, con sullo sfondo il mare di Rimini. Ora “El Turco”, come viene soprannominato l’attore reduce dalla prima serata su Canale 5 con "Viola come il Mare", ha fatto molto di più: ha avviato una linea di profumi unisex, che si chiama Mania by Can Yaman, e proprio assieme alle sorelle Fabbri donerà parte del ricavato all’associazione “La Prima Coccola”, l’Unità Operativa di Terapia Neonatale dell’ospedale di Rimini con la quale Marlù collabora da 10 anni. La Prima Coccola anche quest’anno riuscirà ad offrire sostegno a famiglie, mamme e ai “piccoli guerrieri” accolti nel loro reparto. Un semplice gesto per donare una grande forza e speranza.

CAN YAMAN A RIMINI - Prove da Sandokan con la spiaggia di Rimini sullo sfondo

I marchi di Marlù e Can Yaman sono tornati insieme in un nuovo progetto all’insegna della solidarietà già prima di Natale. Ora c’è grande fermento, in attesa di conoscere la data ufficiale, ma in vista della donazione il celebre attore dovrebbe tornare a Rimini per un’uscita ufficiale utile proprio a far conoscere il gesto benefico. Due mondi, quello del gioiello per tutti di Marlù e quello della fragranza dai toni sofisticati e passionali di Mania, accomunati dagli stessi ideali e dall’irrefrenabile voglia di fare del bene che hanno dato vita ad una nuova ed emozionante collaborazione per unire valori profondi e prodotti esclusivi.

Per tutto il mese di dicembre, e si potranno acquistare fino al 6 gennaio, sono state ideate due couvette con inediti gioielli Marlù insieme al profumo della passione: Mania by Can Yaman. Marlù, attraverso questo progetto natalizio, presenta in anteprima il nuovo modello cult di collana e bracciale a grumetta con l’elegante chiusura T-Bar, abbinati agli orecchini in acciaio in pvd oro, in esclusiva insieme a Mania.