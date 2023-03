Ha conquistato fiction e pubblicità in tv, la bellissima Ronda si esibirà nell’invaso del Ponte di Tiberio

Ronda, Border Collie a pelo bearded bianco e nero sale, sarà protagonista sabato 1° aprile nell’invaso del Ponte di Tiberio alla presentazione del primo corso “Patentino per cani” a Rimini certificato da Opes Cinofilia. Oltre che nell’ambiente sportivo, Ronda è conosciuta in ambito cinematografico e verso il grande pubblico televisivo. È stata recentemente protagonista sui canali Rai, Mediaset, Sky, La7 e sulla tv digitale in un noto spot pubblicitario. Inoltre ha partecipato alla fiction Brennero in onda a maggio prossimo sulle reti Rai.

Ronda sarà accompagnata dalla sua proprietaria, Stefani Maragna, milanese d’origine e sammarinese d’adozione essendo residente a San Marino da ormai vent’anni. Insieme faranno una piccola dimostrazione di addestramento con Stefania che racconterà “il dietro le quinte” della vita con i suoi cani.

"Per noi sarà un piacere essere partecipi alla presentazione del percorso City Dog Walk di Opes che a mio avviso dovrebbe essere seguito da tutti i proprietari – spiega Stefania -. Conoscere come comunica il proprio cane ed educarlo in modo da poterlo portare ovunque per necessità o non, serve per vivere esperienze insieme con lui in tranquillità e nel rispetto di tutti. Un cane bene educato può andare ovunque, diversamente può creare motivi di imbarazzo o discussioni che si potrebbero tranquillamente evitare. I miei cani sono abituati a tutto, le necessità che non ho oggi potrebbero presentarsi in futuro e loro devono poter affrontare qualsiasi situazione in serenità”.