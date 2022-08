Coppia di cani precipita nel pozzo, gli animali salvati dai vigili del fuoco

Si è concluso nel cuore della notte, dopo oltre tre ore di lavoro, il salvataggio di una coppia di cani di grossa taglia precipitati in un pozzo. L'allarme è scattato intorno alle 21.30 di lunedì, in un terreno di Casteldelci, quando i proprietari delle povere bestiole si sono accorti che entrambi i quatrozampe erano finiti nel buco del terreno e hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Il personale del 115, arrivato sul posto, si sono attivati per cercare di recuperare i cani con manovre speleologiche ma non si è rivelato facile riuscire ad imbracare gli animali finiti a tre metri di profondità. Solo dopo la mezzanotte, dopo oltre tre ore di tentativi, le bestiole sono state portate in salvo e riconsegnate in buone condizioni ai proprietari.