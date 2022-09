I cani sfilano al centro commerciale, Dorotea è la più simpatica e Margot vince il premio social

Una straordinaria 'giornata da cani'! A Le Befane Shopping Centre di Rimini domenica, 25 settembre, si è celebrata - con il tour dell'Arca di Noè, la trasmissione televisiva Mediaset in onda su Canale 5 - un'autentica festa a 4 zampe grazie ai cinquanta cani che, con relativi padroni e padrone, sono arrivati nel Centro commerciale per trascorrere una giornata all'insegna del divertimento. Porte aperte quindi ai migliori amici dell'uomo: con o senza pedigree, i cani intervenuti a Le Befane hanno potuto sfilare, giocare, farsi controllare il peso o prendersi un momento 'beauty' per la toelettatura. I loro proprietari invece hanno potuto dialogare con educatori comportamentali e con i veterinari e gli educatori della cooperativa Cento Fiori e alcuni volontari con cui gestiscono i canili Cerni di Rimini e quello di Vallecchio.

Presenti anche Oasy, azienda di cibo per cani e gatti, che ha offerto ai partecipanti dei campioni dei propri prodotti; il Centro Cinofilo 'Can per l'aia' (ASD Ippogrifo), responsabile dei momenti mobility; e PetSplash, toelettatura mobile, che ha offerto momenti di coccole e relax agli amici a quattro zampe. Ma il momento clou è stato quello della sfilata. In passerella sotto lo sguardo amorevole dei rispettivi padroni, i cani hanno dato il meglio di sè per impressionare la giuria.

Sono risultati vincitori:

Il più bello di razza - Exki Alaskan Malamute

Il più bel meticcio - Berlino

Il più social - Margot American Staffordshire Terrier

«Tali e quali» (miglior accoppiata animale padrone) - Perla Cihuahua

Il più simpatico - Dorotea Bulldog Francese

Il premio speciale Le Befane Shopping Centre adottato dal canile - Serse Pitbull

Alla fine della giornata, tutto il cibo per cani rimasto è stato donato da Oasy ai responsabili del canile Cerni di Rimini e di Vallecchio.