Canonica, l’amministrazione comunale mette a disposizione i locali per il medico di medicina generale

L’amministrazione comunale metterà a disposizione dell’Azienda sanitaria i locali per mantenere nella frazione di Canonica il presidio del medico di medicina generale. Lo ha deciso la giunta comunale, che in attesa di poter destinare a uso ambulatorio parte dell’ex trattoria Iolanda ha individuato a questo scopo un immobile privato in locazione.

A Canonica infatti è cessato di recente il presidio medico/ambulatoriale e l’Ausl ha assegnato i residenti della frazione al presidio sanitario della frazione di San Vito. Per i cittadini – in particolare per gli anziani e le persone fragili che hanno più difficoltà a spostarsi autonomamente per fruire del servizio medico – risulta tuttavia necessario un presidio sanitario nelle immediate vicinanze: un’esigenza manifestata più volte dai cittadini stessi all’amministrazione comunale.

Accertata tramite l’azienda sanitaria la disponibilità del medico di base di San Vito a svolgere attività ambulatoriale anche a Canonica, l’amministrazione comunale ha deciso di destinare a presidio sanitario parte dell’ex Iolanda, donata peraltro al Comune proprio per finalità di carattere sociale. I locali dell’ex trattoria, in ogni caso, richiedono interventi di adeguamento infrastrutturale e impiantistico, non essendo quindi disponibili nell’immediato per ospitare l’attività ambulatoriale.

Di conseguenza, l’amministrazione comunale ha individuato a titolo temporaneo un locale già idoneo, il medesimo utilizzato dal precedente medico di medicina generale situato in via Fabbrerie 69, di cui provvederà all’affitto per un anno da giugno 2024 a maggio 2025 compresi, con possibilità di un’eventuale proroga, in modo da poter procedere nel frattempo con i lavori di adeguamento dell’ex trattoria Iolanda.

“Come Ausl della Romagna confermiamo che dal giorno 4 giugno il dottor Dario Tordi oltre che a San Vito effettuerà attività ambulatoriale anche nella frazione di Canonica” afferma la Direzione del Distretto di Rimini. “Lo ringraziamo pubblicamente per la disponibilità fattiva dimostrata in questa occasione, contribuendo a far sì che la rete dei Medici di Medicina Generale sul territorio risponda sempre di più ai criteri di prossimità alla popolazione, in particolare degli anziani e delle persone fragili che possono avere difficoltà a spostarsi in forma autonoma”.

“In quest’ottica un sentito ringraziamento va anche all’Amministrazione comunale di Santarcangelo, che dopo il pensionamento del dottor Sauro Tosi, con spirito di massima collaborazione, ha deciso di farsi carico per un anno dell’affitto dei locali da adibirsi a presidio medico/ambulatoriale a Canonica, così da dare concreta risposta alle esigenze e necessità dei residenti e garantire la prosecuzione della copertura del servizio di medicina di base in questa località proprio grazie alla disponibilità del dottor Tordi”.

Il dottor Dario Tordi sarà in ambulatorio a Canonica tutti i martedì mattina a partire dal 4 giugno, dalle ore 10 alle ore 12,30 su libero accesso (senza prenotazione), avendo già confermato la sua disponibilità fino al termine del 2024, in attesa delle risposte di medici all’apposito avviso pubblico di zona carente con vincolo Canonica, già pubblicato dall’Azienda sanitaria nel primo semestre di quest’anno.