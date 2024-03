Cantiere De Amicis, entro Pasqua riapre il tratto chiuso del Lungomare e a giugno stop ai lavori

Cantiere De Amicis, entro Pasqua sarà riaperto il tratto del lungomare chiuso per lavori e il 6 giugno stop agli interventi in vista della stagione estiva. “La scorsa settimana ci siamo di nuovo incontrati con le associazioni di categoria ed esercenti per fare il punto, insieme con gli ingegneri di Hera e alla presenza della sindaca Foronchi, sullo stato di avanzamento dei lavori – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni – ed Hera ha garantito la riapertura di quel tratto di Lungomare. Sono nel pieno rispetto dei tempi e hanno precisato che, entro la chiusura estiva, continuando a questo ritmo, i lavori avranno raggiunto il 60 per cento dell’avanzamento”.

Al momento, sono stati smontati 6 dei 10 silos. Per l’estate saranno tutti rimossi e il cantiere tornerà ad occupare la stessa sede dell’estate 2023. Il 6 giugno, inoltre, il cantiere spegnerà i motori in vista della ripartenza della stagione estiva. “I primi di giugno, Hera farà solo interventi minimali da eseguire all’interno del recinto e prodromici alla ripresa dei lavori a settembre. Capiamo molto bene il disagio dei cittadini e degli esercenti – conclude Uguccioni – ma saranno sacrifici ripagati dall’avere una piazza ancora più bella, nuova e funzionale e, sotto, un impianto come la vasca di prima pioggia che renderà le acque del nostro mare più pulite e sicure”.