"Cantiere friends", riparte il laboratorio teatrale per i giovani di San Giovanni

E’ partito lo scorso martedì pomeriggio presso il Centro Giovani di San Giovanni in Marignano, il laboratorio teatrale “Cantiere Friends” proposto da Teatro Cinquequattrini, patrocinato dal Comune di San Giovannni in Marignano e che ha ottenuto il finanziamento della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del “Progetto Adolescenza”, il Piano Regionale pluriennale Adolescenza che si propone come un patto educativo tra i principali soggetti che si occupano di adolescenti. Una bellissima opportunità per le ragazze e i ragazzi di poter esprimere attraverso gli strumenti che sono a loro più congeniali, come i social, contenuti più consapevoli e vicini alla loro personalità e natura. Creare contenuti che riflettono emozioni e idee elaborate più in profondità fa parte anche di quel processo di soggettivizzazione di cui i giovani hanno bisogno per orientarsi rispetto agli altri e al contesto di cui fanno parte. Per l’occasione anche l’Amministrazione Comunale ha portato i suoi saluti ringraziando Silvia Giorgi, la Doottoressa Lucia Giammattei e Gianpiero Boccato per l’importante e preziosa esperienza messa in campo in un momento fondamentale per una ripartenza che metta al centro i vissuti e le emozioni dei più giovani.