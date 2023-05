Cantiere del liceo Einstein, c'è la soluzione: studenti verso il "trasloco" nell'ex sede Inpdap

La Provincia di Rimini ha individuato una soluzione in vista del prossimo anno scolastico. Il Liceo Einstein sarà al centro di massicci interventi all’edificio per l’adeguamento sismico e da mesi era scattata la ricerca per trovare una soluzione provvisoria di dodici classi. Secondo gli ultimi aggiornamenti la Provincia ha individuato una soluzione alternativa, si tratta della palazzina ex Inpdap, davanti alla caserma dei Carabinieri e non così distante dalla sede dell’Einstein. Una soluzione che limiterebbe al minimo i disagi, sia per l’organizzazione del lavoro dei professori sia per l’organizzazione degli spostamenti con i mezzi pubblici per gli studenti.

Con questa soluzione si eviterà così il rischio di dover ricorrere al “doppio turno”, con lezioni per alcune classi al pomeriggio, aspetto che sarebbe risultato di difficile gestione. Sul tema, durante gli scorsi giorni, era intervenuta anche la consigliera Gloria Lisi, che chiedeva certezze e aggiornamenti circa la soluzione provvisoria.

La Provincia conta già dall’estate di avviare un cantiere atteso da tempo, un massiccio intervento di adeguamento sismico e messa in sicurezza sugli elementi portanti dell’istituto della Colonnella.