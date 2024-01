Il cantiere del Parco del Mare di Bellariva avanza, addio alla vecchia strada: si posano i sottoservizi

Entrano nel vivo i cantieri per la realizzazione del nuovo tratto del Parco del Mare. Il lotto 6 che collega piazza Gondar e via Siracusa. La storica strada del lungomare, conosciuta anche dai tanti turisti che hanno trascorso le loro vacanze nella zona di Bellariva, ormai non esiste più: partita dallo scorso ottobre l’opera di demolizione e rimozione dell’asfalto, i lavori proseguono in questo inizio di 2024 a ritmo serrato. In queste settimane procedono gli scavi per la posa dei sottoservizi e nella zona è un brulichio di ruspe e grossi camion. Successivamente a questa fase, si procederà con la posa della terra per realizzare i camminamenti. Il nuovo lungo mare, secondo le previsioni dell’amministrazione, inizierà a prendere fisionomia nel periodo di Pasqua, per poi vedere la conclusione dei lavori entro l’inizio della stagione turistica estiva.

A fare il punto l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli: “Il clima attuale non ci sta mettendo in difficoltà più del dovuto e i lavori stanno procedendo seguendo il corretto cronoprogramma. Siamo in costante confronto settimanale con l’azienda che sta organizzando il lavoro. Per Pasqua si inizierà a vedere il nuovo look, anche se per allora saremo ancora al lavoro con le opere accessione. C’è sempre una mini incognita legata alla fornitura dei materiali, ma siamo molto fiduciosi: in quanto gli uffici hanno accumulato molta esperienza, considerato che il cantiere va a ricalcare quanto è stato realizzato con i tratti 1, 2 e 3”. L’assessore vuole poi specificare come questa è l’opera allo stato più avanzato di una zona di Rimini Sud che è in fermento e che vedrà nel corso dei prossimi mesi il moltiplicarsi dei cantieri: “Dal Psbo alla Casa della Salute abbiamo davvero tanto in programma, questi investimenti rappresentano l’inizio di una svolta per la zona di Rimini Sud. Lo avevamo annunciato e dopo la progettazione, ora si parte materialmente con i cantieri”.

Il termine dei lavori è previsto entro la prossima estate quando anche il tratto 6 del lungomare si presenterà con una passeggiata pedonale in deck a ridosso dell’arenile, separata dalla pista ciclabile bidirezionale. Nella fascia centrale la pavimentazione si svilupperà lungo un percorso sinuoso tra le nuove aree dedicate al verde e agli alberi e una molteplicità di funzioni diverse, tra parchi giochi inclusivi e isole per l’attività fisica all’area aperta. Questo tratto di Parco del Mare sarà attrezzato per la pratica di alcune discipline outdoor di sempre maggior diffusione – ad esempio parkour, slacklines, tappeti elastici –: un’area aperta a tutti ma in grado anche di ospitare futuri eventi sportivi. Sarà realizzato un unico percorso carrabile, riservato ai soli mezzi autorizzati.

Dall’autunno 2024 prenderanno il via gli interventi di riqualificazione del tratto 7 del Parco del Mare, da via Siracusa fino a via Latina, al confine con Miramare.