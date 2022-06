Nel cantiere per i parcheggi spunta un ordigno bellico inesploso

Spunta un ordigno inesploso, risalente alla seconda guerra mondiale, nel cantiere di piazza Marvelli a Rimini dove gli operai stanno lavorando per realizzare i nuovi parcheggi. La scoperta è stata fatta nella mattinata di sabato, e quando gli addetti hanno rimosso la terra, si sono trovati davanti il cilindro in metallo bloccando i lavori e dando l'allarme. Sul posto è intervenuta la Volante della polizia di Stato oltre agli addetti della Scientifica. Secondo i primi accertamenti dovrebbe trattarsi del proiettile di un mortaio. L'area è stata bardellata e chiusa al passaggio in attesa dell'intervento degli artificieri. Così come prevedono le procedure e in accordo con la Prefettura, l'area è stata debitamente perimetrata per permettere l'intervento di rimozione del residuato da parte del corpo militare specializzato. L'intervento sarà effettuato nella giornata di lunedì 6 giugno e i lavori riprenderanno regolarmente martedì 7.