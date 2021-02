Cantiere viola l’ordinanza comunale e manda in tilt il traffico, in arrivo la sanzione

Il Comando della Polizia Municipale contesterà al gestore di telefonia mobile Tim la violazione dell’ordinanza comunale che disciplinava la circolazione in concomitanza dei lavori in corso in via Gueritti, ad opera dell’azienda. Secondo le prescrizioni, infatti, l’intervento avrebbe dovuto comportare solo la parziale chiusura della circolazione della via che, seppur breve, rappresenta un fondamentale collegamento da mare a monte, tra via Tripoli e via della Fiera. Ieri mattina però la ditta, per esigenze di cantiere, ha proceduto ai lavori occupando interamente la strada, dunque impedendo il transito delle auto. Una chiusura avvenuta in violazione a quanto stabilito dall’ordinanza del Comando e senza l’opportuno preavviso.

La mancanza di una comunicazione preventiva da parte del gestore ha infatti impedito alla Polizia Locale di predisporre adeguati servizi per limitare i disagi la circolazione, come ad esempio l’organizzazione di percorsi alternativi che avrebbero evitato di congestionare il traffico su via XX settembre, verso l’Arco d’Augusto, così come si è verificato ieri. Per queste ragioni il Comando procederà a sanzionare il gestore per la violazione dell’articolo 21 del Codice della strada che disciplina le opere e i cantieri stradali, oltre a richiedere il pagamento del personale di Polizia Locale impegnato a presidiare la circolazione, sia quello già presente (e già a carico del privato) sia per il personale aggiuntivo che è stato necessario inviare a supporto della pattuglia già presente. I lavori su via Gueritti stanno proseguendo in queste ore, con parte della carreggiata libera per il transito delle auto, e dovrebbero concludersi entro la giornata odierna.