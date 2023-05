Canta la canzone di un rapper contro la polizia, agente lo sente e lo denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale

La canzone di un noto rapper, canticchiata da un 34enne di origini albanesi, è costata allo straniero un processo per oltraggio a pubblico ufficiale. Il giovane, secondo quanto emerso, nel maggio del 2020 stava camminando nel centro storico di Rimini cantando il brano dove si ingiuriava la Polizia di stato. In quel momento, lungo la strada, stava passando un agente libero dal servizio ma in divisa che nel sentire la canzone lo aveva bloccato pensando a un insulto anche perchè in quel momento lungo la strada vi erano altre persone che avevano sentito il ritornello. Il 34enne, che si stava recando negli uffici della Questura in quanto sottoposto all'obbligo di firma, aveva cercato di spiegargli che si trattava di un pezzo rap ma nonostante le giustificazioni l'agente gli aveva fatto presente che quelle parole configuravano il reato di oltraggio. Rientrato in Questura, il poliziotto aveva quindi stilato una relazione di servizio sull'accaduto e il 34enne era stato denunciato finendo a processo. Difeso dall'avvocato Stefano Caroli, nel corso del dibattimento l'imputato si è avvalso della possibilità di risarcire le parti offese versando 150 euro all'agente e 150 euro al Ministero dell'Interno. Il giudice, quindi, in seguito al risarcimento ha dichiarato l'estinzione del reato.