Caos e assembramenti sul treno regionale, la cronaca di un viaggio infernale

Caos e assembramenti sul treno regionale veloce 11535, diretto ad Ancona, partito dalla stazione di Bologna centrale. Sul convoglio anche una viaggiatrice partita da Treviso che ha segnalato l'accaduto alla redazione di "BolognaToday".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Dopo aver acquistato i biglietti sull'app Trenitalia dove è monitorata la disponibilità dei posti, mi trovo ora in una situazione di assoluta assenza di sicurezza - ha esordito la viaggiatrice. - I posti a sedere sono pieni, ma quel che è peggio è l'assembramento di persone anche lungo il corridoio del vagone. La sicurezza è totalmente assente e ad ogni fermata continuano a salire persone. Una mia amica ha visto un controllore nella carrozza in cui era, ma la situazione era la medesima. Ho chiamato un numero per segnalare la situazione sperando che dalla fermata successiva ci fossero più controlli, ma ho ricevuto in risposta che "alcune regioni (come il Veneto e l'Emilia Romagna n.d.r) non hanno l'obbligo del distanziamento sociale". Non pretendo il distanziamento - precisa la viaggiatrice - come nell'alta velocità (dove ho viaggiato nella tratta Treviso-Bologna in totale sicurezza), ma trovo inaccettabile l'assembramento di persone lungo il corridoio e all entrata del vagone". La situazione è migliorata solamente quando alcuni passeggeri sono scesi a Rimini per poi arrivare alla stazione di Ancona.