Caos fuori dalle discoteche: protocollo per limitare al massimo i disagi per residenti e turisti

L’amministrazione comunale di Riccione e i gestori delle discoteche del territorio - Cocoricò, Space, Peter Pan e Bollicine - hanno siglato questa mattina nella Sala di rappresentanza del municipio un protocollo d’intesa che impegna i sottoscriventi a “garantire tutti gli obblighi di legge che i locali con licenza da ballo devono rispettare, nonché prescrizioni aggiuntive per il presidio delle vie adiacenti ai locali e per la pulizia delle stesse alla fine dei singoli eventi”. L’obiettivo dell’amministrazione comunale - che ha trovato la piena disponibilità dei titolari delle discoteche - è innanzitutto garantire ai residenti e agli ospiti della città che vivono in prossimità dei locali i minori disagi possibili. Il protocollo d’intesa - che è integrato da un “Piano di presidio” e da un “Piano di pulizia” - è stato firmato per l’amministrazione comunale di Riccione dalla sindaca Daniela Angelini, dall’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa, dall’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli e dai titolari dei locali con licenza da ballo: Enrico Galli per il Cocoricò, Marco Tiraferri per il Peter Pan, Fabrizio De Meis per lo Space e Raffaele Ricci per il Bollicine.

Sottoscrivendo il protocollo d’intesa, i locali si impegnano a rispettare tutti gli obblighi legali previsti per i locali con licenza da ballo, tra cui, ma non solo, norme di sicurezza, norme igienico-sanitarie, norme relative alla capienza massima consentita e norme relative all’inquinamento acustico. I titolari dei locali si impegnano inoltre a garantire un adeguato presidio della gestione dei flussi degli avventori sulle vie adiacenti durante gli orari di apertura e fin dopo la chiusura. L’obiettivo è prevenire eventuali disagi e garantire il miglior impatto di ricaduta possibili sui residenti. A integrazione del protocollo d’intesa l’amministrazione comunale ha predisposto un “Piano di presidio” in cui vengono indicate le strade di competenza sulle quali ogni attività dovrà garantire il controllo (il divieto di accesso e di sosta dove indicato) e il rispetto delle ordinanze prima durante e dopo ogni evento.

Un altro impegno che assumono i gestori delle discoteche sottoscrivendo il protocollo d’intesa è quello di “garantire la pulizia delle vie adiacenti al termine di ogni evento, al fine di mantenere l'ordine e la pulizia nel tratto della città adiacente le proprie attività”. Anche in questo caso, al fine di disciplinare questo onere assunto dai titolari dei locali, è stato predisposto un “Piano di pulizia” che definisce i viali e le attività che dovranno garantirne il controllo e la relativa pulizia. Il settore Ambiente del Comune di Riccione ha comunque già pianificato con Hera un potenziamento del servizio di pulizia dell’area circostante le discoteche durante le giornate di apertura.

“Ognuna delle parti coinvolte in questo protocollo di intesa - si legge nel documento - si impegna a tenere fede agli impegni sottoscritti garantendone il rispetto e condividendone le prescrizioni”. Per la messa in atto di questo protocollo l'amministrazione comunale di Riccione si impegna alla fornitura delle transenne stradali e al monitoraggio di tutta l’attività di presidio e pulizia prescritta per i gestori dei locali.

