Caos Pnrr sui lavori per il nuovo Parco del Mare. "Andiamo avanti, senza sapere se i soldi ci sono"

Rimini per ora va avanti. Proseguendo nel percorso per arrivare all’apertura dei cantieri del Parco del Mare lotti 6 e 7. Ma del domani non v’è alcuna certezza. O meglio: non c’è alcuna certezza da dove arriveranno i fondi per i lavori. Un dettaglio non di poco conto, dato che attraverso il Pnrr si tratta di un’operazione da 20 milioni di euro. In un servizio pubblicato dal quotidiano La Repubblica il Servizio studi del Parlamento ha smentito il ministro Fitto dicendo che per i “tagli ai progetti del Pnrr non c’è copertura alternativa”. Una notizia che sta agitando le acque in parecchi Comuni d’Italia e a Rimini si respira parecchia preoccupazione.

L’intervento in questione è quello che riguarda il tratto 6, compreso tra piazzale Gondar e via Siracusa, di fronte all’ex Colonia Murri; a seguire il tratto 7, da via Siracusa fino a via Latina, al confine con Miramare. I primi lavori dovrebbero partire nell’autunno, la gara d’appalto è stata affidata al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Società Cooperativa Braccianti Riminese, CO.I.R. Consorzio Imprese Romagnole, Peverelli e Consorzio Con.Co.S.

A spiegare gli ultimi aggiornamenti a RiminiToday è l’assessora con delega al Pnrr Roberta Frisoni: “Dopo l’annuncio della sforbiciata al Pnrr per 16 miliardi, siamo in allarme, noi come molti altri comuni d’Italia, perché a oggi non esiste un dossier che certifichi le coperture finanziare sul bilancio vigente. E la notizia in arrivo dal Servizio studi del Parlamento non può che metterci in ulteriore allarmismo. Il governo ha assicurato che i soldi arriveranno, ma da dove? Come saranno rifinanziati? Oltretutto a oggi una comunicazione formale sul taglio dal Pnrr in Comune non è ancora arrivata, per cui noi andiamo avanti verso l’apertura del cantiere per i nuovi lavori al Parco del Mare. Nella speranza che venga al più presto chiarita questa situazione”.

“Non possiamo stare tranquilli – aggiunge l’assessora Frisoni -, al momento sul bilancio non ci sono le coperture alternative. A oggi noi abbiamo la responsabilità di andare avanti con quei tempi prefissati se no ci potrebbero togliere i finanziamenti, perché la convenzione con lo Stato oggi, atti alla mano, va avanti e ci dice di andare veloci”. Ma cosa potrà accadere se cambieranno le convenzioni con le gare già approvate, anche in caso di conferma dei fondi? “La questione non è per nulla banale” dice allarmata Frisoni che non esclude, se la situazione dovesse precipitare con lo stop al cantiere, di arrivare fino alle vie legali.

Sul tema sale in cattedra anche il parlamentare, ed ex sindaco di Rimini, Andrea Gnassi: “E’ stata imbarazzante la figura del ministro in Parlamento, ma il punto non è dirlo per acuire lo scontro politico: è che non è stato chiarito dove, come, con quali procedure, quando e se i fondi verranno recuperati e “riprotetti “ verso i Comuni. A oggi l’unica certezza è che sono cancellati. L’approssimazione e il totale silenzio con cui tutto ciò è avvenuto, insieme al taglio delle risorse per la tutela ambientale e il dissesto idrogeologico mentre l’Italia è colpita e devastata, sono una fotografia di ciò che è questo governo”.

Poi Gnassi si addentra sugli scenari su scala locale: “Solo in Romagna sono tantissimi i progetti messi pericolosamente in discussione: a Rimini i tratti 6 e 7 del Parco del Mare con cantieri per 20 milioni pronti ad aprire in autunno, a Cesena il progetto della stazione da 11 milioni di prossimo appalto, a Cattolica le rigenerazioni di Piazza della Repubblica che ospita l’Arena per gli eventi e di Piazza delle Nazioni che diventerà l’hub di arrivo del Metromare per 5 milioni complessivi. Questi sono solo alcuni dei tantissimi esempi dell’ennesima manovra ‘punitiva’ di un esecutivo che non ascolta le esigenze dei territori e mette costantemente in difficoltà i Comuni”.