Capanno distrutto dalle fiamme, i vigili del fuoco intervengono prima che il rogo si espanda all'abitazione

E' andato completamente distrutto il capanno dove, nella mattinata di mercoledì, si è sviluppato improvvisamente un incendio. L'allarme è scattato intorno alle 11 in via Lotti, nei pressi del parco di Italia in Miniatura, e una densa colonna di fumo nero si è levata in cielo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con l'autobotte col personale del 115 che ha operato per evitare che le fiamme raggiungessero un'abitazione poco distante. Nonostante l'intervento degli idranti, la struttura che conteneva attrezzi e bombole del gas è finita in cenere. Sono in corso gli accertamenti per individuare la natura dell'incendio e in via Lotti è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.