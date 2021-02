Capanno in fiamme nella notte, intervengono i vigili del fuoco

E' scoppiato nella serata di venerdì un incendio che ha reso inagibile un capanno, a ridosso di un'abitazione, nel comune di Montefiore Conca. L'allarme è scattato verso le 22.30 facendo accorrere 4 autobotti in via Conca dove, le fiamme, stavano interesando la struttura di circa 200 metri quadri. I vigili del fuoco hanno lavorato per circa 3 ore prima di dichiarare il cessato pericolo e, allo stesso tempo, il capanno è stato dichiarato inagibile a causa dei danni all'impianto elettrico. Sul posto, per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.