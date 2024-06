Capannone trasformato in discarica abusiva, scatta il sequestro dell'immobile

L'accumulo di rifiuti pericolosi per l'ambiente è costato la denuncia a piede libero e il sequestro di un capannone al proprietario dell'immobile trovato grazie a un'indagine congiunta del Nucleo Carabinieri Forestale di Rimini e della Capitaneria di Porto. I militari, nell'ambito di una serie di controlli sul ciclo dei rifiuti hanno individuato l'area dove erano stati accumulati oltre 500 metri cubi tra apparecchiature elettroniche obsolete, mobilio in disuso e pneumatici fuori uso. Tutto il materiale era stato depositato in un capannone da 3200 metri quadri di Rimini che è stato messo sotto sigilli. Ora il titolare, oltre alla denuncia per traffico illecito e illecita gestione dei rifiuti, rischia una condanna a due anni e l'ammenda fino a 26mila euro.