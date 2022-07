Capitaneria di porto in rosa: insediato il nuovo comandante Capitano di Fregata Giorgia Capozzella

Nella mattinata di venerdì presso il Club Nautico di Rimini, alla presenza del Direttore Marittimo dell’Emilia-Romagna, Capitano di Vascello Francesco Cimmino, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento al Comando del Compartimento Marittimo e

della Capitaneria di Porto di Rimini. Dopo due anni di Comando, il Capitano di Fregata Marcello Monaco, che assumerà un nuovo incarico presso la Direzione Marittima di Olbia, ha ceduto l’incarico al Capitano di Fregata Giorgia Capozzella, proveniente dalla

Direzione Marittima di Napoli. Nel porgere i saluti, il Comandante Marcello Monaco ha ringraziato tutto il personale e le Autorità civili e militari presenti oltre a tutte le categorie imprenditoriali, i sodalizi e quanti operano in attività connesse ai pubblici usi del mare o operano in rapporto con l’Autorità Marittima. Il Comandante Monaco, ricordando l’intenso periodo di permanenza al Comando del



Compartimento marittimo, ha ringraziato il Prefetto e i colleghi dei comandi locali, tutto il personale dipendente del Compartimento, evidenziando anche gli ottimi rapporti di collaborazione con tutto le varie componenti del territorio e la sua soddisfazione per ilservizio svolto a favore dell’utenza, a salvaguardia della vita umana in mare, a tutela dell’ambiente marino costiero e della filiera ittica e del sicuro ed ordinato svolgimento delle attività in mare e sulle spiagge. Il Comandante entrante ha sottolineato di essere onorata ed entusiasta dell’incarico assunto, che svolgerà con impegno ed in continuità con il suo predecessore. Il Direttore Marittimo dell’Emilia Romagna ha ringraziato il Comandante uscente per il lavoro svolto a favore del territorio, rivolgendo i migliori auspici di buon lavoro al Capitano di Fregata Giorgia Capozzella per il prestigioso incarico di comando appena assunto.