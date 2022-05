I cinque tonni rossi, per 250 chili di pesce, andranno in beneficenza. Sono stati pescati illecitamente

I militari della Capitaneria di Porto di Rimini sono stati impegnati in un'operazione al mercato ittico per la verifica ispettiva e validazione dei documenti di cattura accessoria di tonni rossi, specie soggetta a particolari misure di tutela, sbarcati da parte di alcuni motopescherecci e sottoposti, come da normativa vigente, a pesatura a mezzo di bilancia certificata. Nell’ambito dell’attività di controllo, operata con l’ausilio di sistemi di monitoraggio informatico in dotazione alla Guardia Costiera, è stato accertato come due dei motopescherecci coinvolti abbiano omesso di registrare sul giornale di pesca elettronico la dichiarazione di cattura di cinque esemplari di tonno rosso per un peso complessivo di oltre 250 chilogrammi incorrendo nella violazione della normativa europea e nazionale che prevede di assolvere a tale obbligo con tempestività.

L’accertamento dell’illecito ha pertanto portato al sequestro degli esemplari che a seguito di dichiarazione di idoneità al consumo da parte del servizio veterinario della locale Ausl potranno essere devoluti in beneficienza. Nei confronti dei presunti responsabili, indentificati nei comandanti delle due unità da pesca iscritte nei locali registri e nei titolari delle relative licenze, è scaturita la contestazione, in via amministrativa, delle sanzioni pecuniarie stabilite e l’applicazione dei punti previsti per le infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca. L’attività lungo la filiera ittica a tutela della salute e del consumatore proseguirà nei prossimi giorni.