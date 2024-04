Dopo la malattia il Capitano tornerà a far ballare la Riviera: Gigi D'Agostino sarà alla Beach Arena

Alziamo le mani, battiamole a tempo. E’ l’annuncio che arriva direttamente dalle pagine ufficiali Facebook della Rimini Beach Arena. E la notizia è di quelle che regalano gioia e riempiono il cuore. Perché la leggenda, il Capitano, è pronto a tornare a far ballare la Riviera. Il celebre dj Gigi D’Agostino, dopo le innumerevoli notti magiche, torna alla consolle. C’è l’annuncio della data: Gigi sarà a Rimini il prossimo sabato 27 luglio. Dalla Beach Arena, con un annuncio a sorpresa, informano che sono già aperte le prevendite: i ticket si possono acquistare attraverso la piattaforma TicketSms. E c’è da aspettarsi il richiamo delle grandi occasioni.

La malattia e il ritorno a Sanremo

Gigi D’Agostino è tornato alla consolle, dopo aver affrontato una difficile malattia, nel corso del Festival di Sanremo, super ospite sulla nave da crociera dalla Costa Smeralda. Lo ha fatto due anni dopo la malattia che ha combattuto con tenacia. E ha letteralmente fatto breccia nel cuore di tutti gli italiani. Lo scorso 8 dicembre Gigi era riapparso sui social e aveva rassicurato i suoi tantissimi fan rispondendo ad alcuni commenti sulle sue condizioni di salute. "Va molto meglio, grazie", aveva scritto al collega Dj Ralf. Un vero e proprio sollievo per tutti quelli che avevano accolto con immenso dispiacere il drammatico post con cui nel 2021 aveva comunicato che stava combattendo contro un grave male.

Ha fatto ballare gli italiani

Gigi d'Ag, a cui negli ultimi anni sono stati dedicati vari flash-mob e che ha sempre ringraziato tutti per l'affetto e la vicinanza, fondamentali per affrontare i momenti più difficili, ora farà quello che più gli piace fare. Tornerà a suonare e a far ballare. Dal 1986 ad oggi, Gigi D’Agostino ha pubblicato ben venti album in studio, diciannove raccolte, 25 EP e tanti, tantissimi singoli, tra cui le hit “L’amour Toujours“, “Un giorno credi” e “I wonder why” che hanno fatto la storia della scena dance italiana a partire dagli Anni 90.