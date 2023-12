Capodanno, scatta il conto alla rovescia: da Biagio Antonacci a Kelly Joyce, una città in festa

Mancano dieci giorni alla notte più lunga dell’anno e Rimini è pronta con un programma ricco di appuntamenti. Dal concerto di Biagio Antonacci in piazzale Fellini fino ai capodanni diffusi in centro storico con concerti live, djset, il doppio incendio al castello, videomapping al teatro e videoproiezioni nel cortile della Biblioteca, dancefloor a cielo aperto, musica classica, jazz e rock, spettacoli di luci, fotoset d’autore e una città intera da vivere per tutto il giorno.

La festa prenderà il via in piazzale Fellini alle 22:00 con il concerto live 'Tutti a Rimini' di Biagio Antonacci. Dal palco allestito tra il mare d’inverno e la rotonda appena intitolata a Lucio Battisti, l'artista ripercorrerà i brani che hanno segnato i trent'anni della sua carriera, diventati autentiche pietre miliari della canzone italiana. Puntuale, a mezzanotte, il countdown presentato da RDS 100% grandi successi, che darà il via allo spettacolo di fuochi d'artificio sul mare.

I luoghi della festa

In città saranno 10 i luoghi in centro storico che ospiteranno altrettanti eventi: Piazza Cavour e piazza Malatesta, il Teatro Galli e il Teatro degli Atti, il Palazzo del Fulgor e il cortile della Biblioteca, il Museo della città con la Domus del Chirurgo: tutta la città sarà un grande palcoscenico ed ogni luogo offrirà un'esperienza artistica e musicale unica, tutte illuminate dai mille effetti luminosi che faranno risplendere la rocca rinascimentale di Sigismondo Malatesta, tra cascate di fuochi, scie colorate, fiamme e fontane intermittenti in vari colori per il doppio spettacolo dell’incendio al castello.

Il programma del capodanno riminese

Il programma del 31 dicembre inizia già a partire dalle ore 17:30 in Piazza Malatesta con “Veglione 0-12”, un evento dedicato ai più piccoli, fra mangiafuoco, giocolieri e la magia degli spettacoli circensi.



Dalle 18.30 toccherà ai Dj della Music Academy dare il via alle danze. Ai giovani talenti della console il compito di scaldare Piazza Cavour con il loro djset fino alle 22:00.



La festa entra nel vivo dalle ore 22, in piazza Cavour con Kelly Joyce, l'eclettica cantante internazionale Kelly Joyce, con uno stile ispirato al cabaret francese degli anni '30 e sonorità pop jazz e swing, creerà un'atmosfera charleston unica.

Toccherà ad RDS 100% Gradi successi traghettare la piazza verso l’anno nuovo con i dj set dei suoi conduttori di punta Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini. Dalle ore 00:30 comincia Rimini Dance Night, la grande dancefloor a cielo aperto diretta da protagonisti del clubbing Riminese come Gianni Morri, Max Padovani, Paolo Nhe, Michelino & Paolino e ancora il violinista noto per le performance nei migliori club del Paese Mark Lanzetta e il percussionista Davide Ruberto che si esibisce con i suoi strumenti elettronici nei migliori club italiani ed europei.



Dalle ore 22:30 è il momento della Sfida Rock in piazza Malatesta. I migliori dj del Velvet Club&Factory, Dj Fullnelson e Dj Lappa, e del Satellite Rock Club, dj Capoz e dj Accio, si daranno “battaglia” a colpi di musiche elettroniche, psichedeliche e sonorità italiane alternative accompagnando la piazza fino alle 03:00.



I grifoni dorati del Teatro Galli ospiteranno nella Sala Ressi, dalle ore 23.00 alle 02.00, Black Coffee Roaring, serata tra jazz e ballo con il concerto di Cristina Vitri – voce; Stefano Pagliarani – piano; Franco Mongiusti – contrabbasso; Alessandro Pagliarani – sax; Luca Piccari – batteria, e la collaborazione della scuola di ballo The Stompers e Sara Ottaviani.



Nella platea del teatro, il 31 dicembre dalle ore 10 fino alle ore 21, un grande occhio di aprirà sul soffitto per ammirare lo spettacolo di videomapping artistico “Renovatio mundi” fra creatività, luci, proiezioni e installazioni immersive



Dopo lo scoccare dell’anno nuovo, occhi alzati verso il castello. Protagonista di Piazza Malatesta sarà lo spettacolo dell’Incendio al castello, un momento unico che metterà il castello malatestiano al centro di uno spettacolo tra magia e sogno, fra cascate di fuochi, scie colorate e fiamme e fontane intermittenti in vari colori, con forme ed effetti sincronizzati al tempo della musica. Saranno più di mille gli effetti luminosi creati per far risplendere il castello in tutta la sua bellezza con coreografie suggestive ed effetti particolari e nuovi sul piazzale fronte Rocca, sulla Rocca e sui vari torrioni. Lo spettacolo verrà proposto in due repliche (alle 00.30 e alle 2.00) per far emozionare il pubblico nella notte più attesa dell'anno.

Il Capodanno della cultura

Tra i mosaici della, che rimane eccezionalmente aperta dalle, il concerto dei Nashville & Backbones " Coast to Coast, dall’Adriatico al Pacifico”: un viaggio musicale nella west coast californiana lungo la Road66 fino ad arrivare nel Regno Unito e in Irlanda per giungere fino al cantautorato italiano.È la “storia di Rimini” ad ospitare, alil “Brindisi d’arte in musica”, il concerto per arpa e flauto, con Agnese Contadini e Filippo Mazzoli, che accompagnerà dalle 22.30, con sonorità arcane ispirate all’antica Grecia, il pubblico fino all’anno nuovo e all’immancabile brindisi (prenotazione consigliata)Hola Latinoamerica al, fra ritmi latino-americani, salsa, bachata, tango, samba fogo e capoeira. L’atmosfera festosa carnevalesca è a cura del gruppo Grancaribe Rimini. Dj set dj Rafael Nunez che dalle 22:00 fino alle 03:00 accompagnerà la sala all’anno nuovo.

Dalle ore 21 fino alle 2 di notte porte aperte con ingresso gratuito al Palazzo del Fulgor, Teatro Galli, Domus e Museo della città, mentre il chiostro della Biblioteca Gambalunga ospiterà uno spettacolo di video proiezioni dal titolo "Gambalunga: istantanee del passato e proiezioni del futuro". Una serie di immagini tratte dall'iconografia gambalunghiana e animate dall'intelligenza artificiale, immergeranno i visitatori in un suggestivo viaggio nel tempo tra passato e futuro (orario: 17.00 - 03.00).

Dalle ore 22 al Palazzo del Fulgor prendono il via gli scatti fotografici di Enrico De Luigi per i suoi ritratti di fine anno dal titolo ‘Saluti da Rimini’. Il Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum, sarà eccezionalmente aperto al pubblico ad ingresso gratuito sia il 30 che il 31 dicembre, mentre la sede di Castel Sismondo resterà chiusa per consentire l'allestimento dello spettacolo Incendio al Castello.

Gli orari del servizio pubblico a Capodanno

La notte del 31 dicembre il trasporto pubblico locale, compreso il Metromare, fornirà un servizio notturno e gratuito dalle ore 20 per permettere di spostarsi comodamente e raggiungere il centro storico fino a notte inoltrata. Il servizio speciale aggiuntivo di Capodanno prevede:

Sulla linea 4 il servizio sarà prolungato e potenziato, gratuito dalle ore 20 con corse ogni 45 minuti; ultima corsa in partenza da Rimini per San Mauro Mare alle ore 3.30.

Il servizio del metromare sarà prolungato e potenziato, dalle ore 20 servizio gratuito con corse ogni 15 minuti - ultima corsa in partenza da Rimini alle ore 3.30, ultima corsa in partenza da Riccione alle ore 3.26.

La linea 11 serale sarà attiva e gratuita dalle ore 20, con corse ogni 25 minuti dalle 20.25 alle 01.35. Ultima corsa da Rimini per Riccione alle ore 01.00, Ultima corsa da Riccione per Rimini alle ore 01.35.

La notte del 31 dicembre, al termine del servizio C’entro Facile, che permette di raggiungere il centro storico dai principali parcheggi della città durante le festività natalizie (attivo fino alle ore 20), i trenini turistici di Rimini sono a disposizione per effettuare un servizio che andrà a potenziare il trasporto pubblico serale per collegare il centro storico alla Marina, dove si svolge il concertone con Biagio Antonacci live. Dalle ore 21.00 alle ore 03.00 i trenini partiranno da Viale Vespucci per arrivare al parcheggio di Piazza Gramsci e viceversa, con corse effettuate ogni 15’ circa.