A Capodanno i big della musica elettronica mondiale, dalla Fiera al Cocoricò tre notti in fila di festa

Mancano poche settimane alla ricchissima programmazione di Galactica Nye, festival di tre giorni dedicato al meglio della musica elettronica nazionale e internazionale, prodotto da Cocoricò e Uncode. L’evento atteso da venerdì 30 dicembre a domenica 1 gennaio si svolgerà in tre diverse location d’eccezione: l’Altromondo Studios di Rimini, la Fiera di Rimini e naturalmente l’iconico club, il Cocoricò di Riccione.

Galactica Nye richiamerà sulla riviera romagnola migliaia di appassionati di club culture grazie a una proposta artistica prestigiosa: alle console si alterneranno infatti i set di leggende come la strabiliante dj e producer Ellen Allien, il re della minimal Ricardo Villalobos, il simbolo della Detroit techno Jeff Mills, la talentuosissima Amelie Lens, l’ambassador globale della club culture italiana Marco Carola, la giovane Adieluna della personalità artistiche italiane della techno più importanti a livello internazionale, l’icona Joseph Capriati, il tocco groovy inconfondibile di Francesco Del Garda, il sensazionale dj e producer spagnolo Dennis Cruz e molti altri artisti.

Una line up sorprendente con 26 djs per uno speciale festival di tre notti che si preannuncia un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica elettronica.