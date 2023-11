Capodanno, un budget di 550 mila euro dall'imposta di soggiorno. Hotel, prenotazioni già al 45%

Per il Capodanno più lungo del mondo Rimini dedicherà un tesoretto da 550 mila euro, escluse le luminarie di Natale che rientreranno in un’altra voce di bilancio. Un budget che arriverà praticamente per intero dal surplus che è stato generato quest’anno dalle maggiori entrate derivanti dall’imposta di soggiorno. “Sarà un regalo che i turisti faranno alla città e a loro stessi”, è il riassunto del sindaco Jamil Sadegholvaad. E tra gli operatori turistici regna ottimismo in vista delle festività natalizie: in vista del Capodanno si registra già un indice di riempimento delle strutture alberghiere che saranno aperte del 45%, con un +5% rispetto al trend maturato nello stesso periodo lo scorso anno. A diramare i dati è stata la Federalberghi per voce della sua presidente Patrizia Rinaldis.

CAPODANNO DI RIMINI - Ecco il programma con tutti gli eventi

Già dal ponte del 7-10 dicembre si registra un lungo weekend con ottimi numeri di presenze, tra eventi e fine settimana pre natalizio da "pienino". La speranza è quella che il cammino prosegua con un crescere di prenotazioni, anche in virtù del calendario eventi. Spiega il sindaco Jamil Sadegholvaad: “Il capodanno torna a dispiegarsi in tutto il suo potenziale con una proposta che mette al centro il meglio del cantautorato italiano per unirsi agli spettacoli diffusi nei luoghi più belli della città d’arte, valorizzando tutte le sue parti e i suoi contenitori. Con tutte le sensibilità del caso, dato il momento storico che stiamo vivendo sul fronte internazionale, possiamo dire che si tratta del primo vero capodanno del ritorno alla normalità dopo la pandemia che di fatto ci aveva spinto a non realizzare il concerto di piazzale Fellini per tre anni. Abbiamo deciso di investire su questo cartellone di eventi nella piena consapevolezza dell'attrattività della nostra città 365 giorni all’anno, che è fatta di centinaia di alberghi aperti e migliaia di pubblici esercizi a comporre una rete eccezionale nel periodo in cui si assiste ad una crescita di consumi e viaggi in quello che fino a 25 anni fa, di fatto, per Rimini era un prodotto turistico che non esisteva neanche”.

Volano anche le prenotazioni nei 500 alberghi della città aperti per il Capodanno. “E’ buona la prospettiva già in vista del ponte dell’8 dicembre – commenta la direttrice di Visit Rimini Coralie Delaubert - che quest’anno consente un lungo weekend di 3 giorni e quella delle presenze per il Capodanno, per cui si prevede un’occupazione molto positiva. I numeri sono buoni, con un trend di crescita costante rispetto all’anno scorso nello stesso periodo. Più strutture aperte fuori stagione e operatori che propongono tour in città e nel nostro territorio per rispondere ad una domanda sempre più orientata a soggiorni di 3 o 4 notti per una minivacanza a tutto tondo. Decisamente confermato l’interesse per Rimini da parte dei turisti, con un forte aumento di stranieri, anche per il periodo autunnale e invernale, mai percepito prima. Numerose sono le attività e le cose da fare a Rimini nel periodo più magico dell’anno: dalle degustazioni di vino e prodotti locali alle visite guidate della città, dall’allenamento al freddo alle cooking class, tra visite ai musei e ai parchi tematici con addobbi ed eventi a tema. Ad attrarre i visitatori a Rimini è però principalmente il ritorno del concertone di Capodanno che vedrà a Rimini la presenza di uno dei più grandi nomi della musica italiana, Biagio Antonacci, pronto a scaldare il pubblico e festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno in Piazzale Fellini”.

Aggiunge Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini: “I dati a confronto con lo scorso anno mostrano in questo momento una crescita, quando manca ancora oltre un mese al Natale e al Capodanno. La politica di una comunicazione puntuale e in anticipo è sicuramente un elemento che gioca a nostro favore: in quanto sappiamo già cosa proporre ai turisti e ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Inoltre c’è molto interesse anche per vivere la spiaggia in inverno e illuminare le dune sarà per noi un valore aggiunto. Auspichiamo in vista delle feste che vengano migliorati i collegamenti tra il centro storico e la zona mare, per far vivere a tutti entrambi i momenti. Il successo che la città sta raccogliendo è sicuramente figlio dell’ottimo gioco di squadra”.

Il Capodanno più lungo del mondo è un evento ideato da Comune di Rimini e promosso da Apt Servizi Emilia Romagna e Visit Romagna. Sponsor: Ieg e Gruppo Hera. Con il sostegno di Caar, Confindustria Romagna, Galvanina e Le Befane.