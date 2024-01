Un successo il Capodanno “diffuso” bellariese, 7 i palchi allestiti nell’isola pedonale

Grande risposta per la notte di San Silvestro con la festa diffusa di Bellaria Igea Marina, composta da sette palchi di musica, intrattenimento e dj set; l’Isola pedonale era “sold out”, specialmente in alcuni tratti nei pressi dei punti spettacolo.

Ad inizio serata la Space Family, durante il meet&greet con i giovanissimi fans, ha presentato la famiglia ospite a Bellaria Igea Marina per il weekend della Settimana dei bambini che si svolgerà dal 9 al 16 giugno 2024. L’importante impatto mediatico avuto sul web con la Space Family è stato ampliato grazie alla Diretta radiofonica nazionale di Radio Bruno andata in onda in contemporanea con l’avvio della serata musicale, iniziata alle 23.00 con l’accensione dei palchi dove sono risuonati diversi generi musicali che hanno accontentato tutti i gusti. Dalle sigle più famose dei cartoon con i CDA – Cartoon Rock Boy Band, allo spettacolo musicale e di coreografie danzate dei Moka Club, fino al rock n’ roll di Luca Guaraldi – Duo rock n’ roll ed al concerto de La Compagnia, cantando Battisti e Mogol; la gente ha cantato e ballato affollando anche le piste dei dj set Space Invaders e Hit Parade Party con Radio Bruno fino a tarda notte.

La soddisfazione degli organizzatori

«Massima soddisfazione per un format ormai consolidato e trasversale che a partire dalle prime battute della sera ha accontentato famiglie giunte da ogni parte d’Italia per fare incontrare i loro piccoli con la Space Family.» Così descrive il Capodanno diffuso, il Direttore artistico Andrea Prada «Grandissima partecipazione a seguire presso i palchi del Capodanno diffuso, tutto nella massima sicurezza.»

Il Sindaco Filippo Giorgetti esprime i suoi ringraziamenti: «È stato un bellissimo Capodanno quello appena trascorso, non rovinato nemmeno dalla pioggia pertanto rivolgo un ringraziamento al Direttore artistico Andrea Prada e Fondazione Verdeblu per aver centrato ancora una volta le aspettative degli amici di Bellaria Igea Marina.» Chiosa il Primo cittadino «Bello e significativo vedere tanti turisti ma anche tanti concittadini, in particolare i giovani, che hanno scelto di vivere il Capodanno nella loro città: questo era l’obiettivo, vivere assieme una grande festa di comunità. Il risultato di diventare un appuntamento atteso è raggiunto: il Capodanno diffuso di Bellaria Igea Marina è ormai accompagnato da tre anni da un’aspettativa che aiuta a creare il successo dell’evento.»

Infine, spiega con soddisfazione il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi: «Preparare un evento con sette palcoscenici è un’impresa molto complicata e tutto ciò è possibile, oltre al buon affiatamento con il Direttore artistico ed amico Andrea Prada, anche grazie ad uno staff e alle squadre di tecnici sempre disponibili e professionali. Tanta fatica anche nei giorni di festa è stata ripagata dalla soddisfazione nel vedere le persone divertirsi e ricevere complimenti.»

Bene anche gli eventi natalizi

La soddisfazione si estende anche agli eventi natalizi, che da inizio dicembre hanno animato il centro bellariese mantenendo vivo il target di Bellaria Igea Marina, rivolto alle famiglie, attraverso appuntamenti con web stars, content creators e giovani cantanti emergenti amatissimi dai più giovani. Il primo dell’anno è stato poi inaugurato con la magistrale prova artistica di Monia Angeli con il Concerto “Omaggio all’Iltalia e alla Dolce Vita” insieme a Stefano Nanni, Dino Grassi Corporation e Claudio Morosi di The Voice Senior.

I prossimi appuntamenti in programma sono previsti per il 6 gennaio con “I Pasquaroli”: evento itinerante con gruppi di pasquaroli e sciucarin lungo il viale pedonale P. Guidi e domenica 7 alle 16.00 con “La Favola bella – la danza, il canto, la parola” presso la Chiesa Sacro Cuore di Bellaria centro e lo spettacolo di burattini “Fagiolino, Sganapino e i doni della befana” presso Piazzetta Fellini (sotto le Vele).