Fuochi danzanti e 100 chili di esplosivo a spettacolo. "Da Rimini a Riccione, tutta la Riviera in festa"

Sarà un Capodanno con il naso all’insù firmato Fonti. Allo scoccare della mezzanotte l’azienda Riccionese accenderà le piazze principali della Romagna con degli spettacoli studiati per l'occasione. Alla regia dell’atteso spettacolo pirotecnico del capodanno 2022 sarà il titolare dell'azienda Ivan Fonti che accenderà Rimini, Riccione e Santarcangelo di Romagna con tre spettacoli diversi e suggestivi studiati appositamente per ogni location.

Per Rimini ci sarà il doppio evento a Castel Sismondo alle ore 00,30 e replica alle 2. Lo spettacolo sarà del tipo Piromusicale (fuochi che danzano a Ritmo di musica ) con colonne sonore studiate per rendere magica la splendida cornice del castello. "Ho studiato degli effetti e coreografie senza rumore e senza esplosioni ma solo con effetti cinematografici come cascate di spuma bianca dalle mura, luci a fuoco artificiali intermittenti, scie dai mille colori e l’immancabile Incendio del castello", spiega Ivan Fonti.

Ogni spettacolo avrà più di 100 chili di esplosivo e sarà gestito da 30 centraline per la sincronizzazione delle musiche arricchito con degli effetti innovativi di spara fiamme orientabili a bioetanolo che arricchiranno lo spettacolo. "Abbiamo pensato assieme all’amministrazione Comunale un connubio di effetti e coreografie per rendere visibile e in armonia con la struttura uno spettacolo con zero decibel nel quale la musica e la magia dei colori non mancheranno di rendere magico questo capodanno", prosegue l'imprenditore.

Per Riccione sarà un crescendo di colori e coreografie sia dal Palazzo del Turismo che dalle zone limitrofe con effetti che arriveranno sino a 90 metri di altezza visibili da tutta la zona centrale di Riccione, viale Ceccarini e da quasi tutta la Riviera. Lo spettacolo avrà inizio allo scoccare della mezzanotte. Mentre Santarcangelo di Romagna avrà un tripudio di colori visibili da tutto il Centro storico e zone limitrofe allo scoccare della mezzanotte.

"Teniamo anche a richiamare l’attenzione all’utilizzo di fuochi 'fai da te' - dice Fonti -. Alcuni consigli e accorgimenti da tenere per la notte di Capodanno: i giochi pirotecnici vanno accesi solo in aree private e non in strade pubbliche, piazze e zone non di proprietà. Si raccomanda di non bere prima di accendere i fuochi e di tenere le persone a debita distanza e di leggere accuratamente le etichette sopra i prodotti prima di accenderli. Vi ricordiamo inoltre che i fuochi legali hanno un soglia di rumore non superiore ai 120 Decibel e qualsiasi altro prodotto più rumoroso non è un prodotto omologato e privo di qualsiasi requisito di legge. Acquistate solo prodotti marchiati CE e da negozi autorizzati".