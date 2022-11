Capodanno a Rimini, 400 hotel pronti per le feste. "Al momento camere prenotate al 50%"

Natale e Capodanno a Rimini? Un terzo degli albergatori ci crede e sarà aperto. Anche con formule di pensione completa e Cenone di San Silvestro. Altri stanno ragionando di aggregarsi. Sono circa 400 le strutture alberghiere della città che hanno già assicurato la loro presenza sul mercato in vista delle vacanze invernali di Natale. “I dati in nostro possesso – dice Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini -, parlano di un indice di riempimento pari al 50%, questo in rapporto alle strutture attualmente aperte”. Gli albergatori si dicono così moderatamente ottimisti in vista soprattutto del Capodanno, lo scorso anno (dato al 22 novembre 2021) complici restrizioni e pandemia le prenotazioni risultavano essere pari al 38% e si chiuse poi con il 78% di stanze occupate. “Il dato potrà essere migliore – prosegue Rinaldis -, siamo anche molto soddisfatti dei tanti eventi che ci sono in programma”.

Eventi che porteranno visitatori e turisti già dai primi di dicembre. Soprattutto con i campionati del Mondo di Danza Sportiva in agenda dal 2 a 4 dicembre alla Fiera di Rimini. Ma secondo Visit Rimini durante le festività si torneranno ad abbracciare anche i turisti provenienti dall’estero. “Sin dal mese di settembre c’è stato un interesse per le date delle feste – aggiunge Rinaldis -, le prenotazioni che stanno arrivando sono in media per tre pernottamenti. Rimini si conferma così una città non solo a vocazione balneare e dovremo essere bravi a comunicare e trasmettere le tante iniziative che ci sono in programma a Capodanno”.