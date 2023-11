Concertone e fuochi d'artificio al mare, incendio al Castello e festa in centro: il Capodanno raddoppia

Torna il concertone al mare con Biagio Antonacci, ci saranno i fuochi d’artificio in spiaggia, ma anche l’incendio al Castello e Kelly Joyce in centro. Il Capodanno più lungo del mondo, in vista del 31 dicembre, a Rimini è pronto a raddoppiare. Oltre agli eventi in centro storico, tornerà protagonista come nell’epoca pre-Covid anche piazzale Fellini a Marina Centro. Con ampio anticipo, per far breccia nel cuore di riminese e anche dei turisti, nella giornata di martedì (21 novembre) Rimini ha svelato il programma di Capodanno e tutti gli eventi collaterali, che saranno oltre 150.

Il programma di Capodanno

Un Capodanno ricco di musica e suggestioni visive che prenderà il via in piazzale Fellini alle ore 22 con il concerto live ‘Tutti a Rimini’ di Biagio Antonacci che - dal grande palco allestito fra il mare d’inverno e la rotonda appena intitolata a Lucio Battisti - ripercorrerà i brani che hanno segnato la sua trentennale carriera e che sono diventati vere a proprie pietre miliari della canzone italiana. Immancabile, allo scoccare della mezzanotte, lo spettacolo di fuochi d’artificio sul mare che vedrà il cielo di Rimini ‘accendersi’ di suggestivi ricami multicolore.

Il programma di San Silvestro del centro storico sarà punteggiato da oltre 7 feste in altrettante piazze e spazi che si uniscono per abbracciare il cuore di piazza Malatesta dove andrà in scena, fra cascate di fuochi e colori, lo straordinario spettacolo dell’incendio al Castello. Saranno più di mille gli effetti luminosi creati per far risplendere in tutta la sua bellezza il castello rinascimentale di Sigismondo Malatesta, fra cascate di fuochi, scie colorate e fiamme e fontane intermittenti in vari colori, con forme ed effetti sincronizzati al tempo della musica, pronte a emozionare il pubblico nella notte più attesa dell'anno. Lo spettacolo verrà realizzato con coreografie suggestive ed effetti particolari e nuovi sul piazzale fronte Rocca, sulla Rocca e sui vari torrioni e verrà proposto in due repliche (alle 00.30 e alle 2.00).

Ad accompagnare lo spettacolo dell’incendio al castello sarà una intera città, unita da un tappeto musicale diffuso che spazia fra tutte le sonorità e tocca tutti i punti cittadini. Piazza Cavour e piazza Malatesta, il Teatro Galli e il Teatro degli Atti, il cortile della Biblioteca e il Museo della città con la Domus del Chirurgo: ogni luogo proporrà una diversa offerta artistica e musicale.

In Piazza Cavour sarà protagonista il repertorio pop-jazz e swing di Kelly Joyce con il suo stile ispirato al cabaret francese degli anni ’30 capace di creare un’atmosfera di charleston unica, preceduto dai giovani talenti della Music Academy. A Mezzanotte, immancabile l’appuntamento con i conduttori di Radio RDS 100% Grandi Successi Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini seguiti dalla Paradiso Reunion direttamente dalle dancefloor di tutta Italia con i dj del club storico riminese come Gianni Morri, Max Padovani, Paolo Nhe, Michelino & Paolino e ancora il violinista noto per le performance nei migliori club del Paese Mark Lanzetta, il percussionista Davide Ruberto che si esibisce con i suoi strumenti elettronici nei migliori club italiani ed europei.

In piazza Malatesta il palco allestito nella panchina circolare ospita la vibrante sfida rock fra i migliori dj del Velvet Club&Factory e del Satellite Rock Club spaziando dagli anni ’70 ad oggi fra influenze elettroniche, psichedeliche e sonorità italiane alternative. Ma il divertimento inizia già nel tardo pomeriggio con il Veglione 0-12: un’occasione per i più piccoli e le famiglie per festeggiare con animazioni, mangiafuoco e giocolieri.

La sala Ressi del teatro Galli apre le sue porte ad una serata tra jazz e ballo con Black Coffee Roaring, concerto dal vivo con Cristina Vitri – voce; Stefano Pagliarani – piano; Franco Mongiusti – contrabbasso; Alessandro Pagliarani – sax; Luca Piccari – batteria, in collaborazione con la scuola di ballo The Stompers. La magia del Teatro inizierà sin dalla sala della platea con uno speciale spettacolo di Videomapping che avvolge tutti gli ordini dei palchi fino a portare lo sguardo verso l’alto dove si viene inevitabilmente rapiti dalle visioni di luci e suoni che circondano il grande lampadario classico.

Al Teatro degli Atti si festeggia con Hola Latinoamerica e i ritmi dai Caraibi centro e Sudamerica con danze e spettacoli, tra salsa, bachata, tango, samba fogo e capoeira. L’atmosfera festosa carnevalesca è a cura del gruppo Grancaribe Rimini. Dj set dj Rafael Nunez (dalle ore 22. Ingresso libero).

Immancabile il brindisi d’arte con la musica classica al Museo della città fra arpa e flauto, con Agnese Contadini all’arpa e Filippo Mazzoli al flauto per un viaggio attraverso nuances, sonorità arcane ispirate all’antica Grecia e i suoi miti e il tradizionale brindisi di mezzanotte.

Coast to Coast, dall’Adriatico al Pacifico è il titolo della proposta alla Domus del chirurgo con il gruppo Nashville & Backbones in un viaggio musicale nella west coast californiana lungo la Road66 fino ad arrivare nel Regno Unito e in Irlanda per giungere fino a casa dove i nostri cantautori De Gregori e De Andrè hanno pescato a piene mani da quelle tradizioni musicali per regalarci molte tra le piu’ belle canzoni degli ultimi 50 anni.

Il Cortile della Biblioteca Gambalunga sarà illuminato da proiezioni dinamiche e suggestioni di luci&suoni.

Il capodanno della cultura continua con aperture serali straordinarie e Musei aperti con ingresso gratuito dalle ore 21.00 a Palazzo del Fulgor, Teatro Galli, Domus e Museo della città.

Il 2024 si apre con la Tosca

A inaugurare il nuovo anno dal palcoscenico del Teatro Galli sarà ‘Tosca’, opera lirica in tre atti di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, tratto dal dramma La Tosca di Victorien Sardou. Il dramma, ambientato a Roma nel giugno del 1800, contiene alcune delle arie liriche più famose di Puccini. Ad esibirsi il Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli e un cast di altissimo livello accompagnati dall’Orchestra Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane diretta dal M° concertatore Massimo Taddia. Maestro del coro Marcello Mancini. Regia di Riccardo Canessa. Orario: 1° gennaio ore 17.30 – 2 e 4 gennaio ore 20.30.

Aspettando Capodanno

Con l’accensione delle luci di Natale del 25 novembre prende il via ufficialmente il cartellone lungo un mese e punteggiato da più di 150 appuntamenti tra tradizione e contemporaneità, cori sotto l’albero, concerti di Natale, i concerti di Laura Pausini (8 e 9 dicembre) e Antonello Venditti con Francesco De Gregori (15 dicembre), lo spettacolo di Andrea Pennacchi con Pojana e i suoi fratelli (30 novembre), il Concerto sinfonico con la Chamber Orchestra of Europe diretta da Antonio Pappano e Beatrice Rana (28 novembre) e il Don Carlo di Giuseppe Verdi (24 e 26 novembre), spettacoli di danza come Ballade di MM Contemporary Dance Company (6 dicembre) o Ginger & Fred, allestimento teatrale del film di Federico Fellini con Giulietta Masina, nell’adattamento e regia di Monica Guerritore (20 dicembre), la commedia di Neil Simon I ragazzi irresistibili con due veterani dello spettacolo come Umberto Orsini e Franco Branciaroli (dal 12 al 14 dicembre) fino all’Operetta della Compagnia Corrado Abbati che quest’anno presenta Al cavallino bianco (domenica 17 dicembre).

Dal 29 dicembre al 1 gennaio gli spazi di Altromondo Studios di Rimini, La Fiera di Rimini, Rockisland e il Cocoricò ospiteranno il Galactica Nye Festival all’insegna della musica elettronica con quattro giornate all’insegna della musica elettronica con 27 tra gli act più prestigiosi della scena nazionale e internazionale per festeggiare il Capodanno 2024. Tra gli ospiti speciali che si alterneranno alle consolle il live di Kraftwerk, lo storico collettivo tedesco atteso il 31 dicembre, tra i pionieri dell’elettronica nell’età digitale. E Ancora, 999999999, I Hate Models, Idriss D, Indira Paganotto, Lorenzo Raganzini, Mattia Trani, Oguz, Paolo Ferrara, Patrick Mason e molti altri artisti.

A chiudere il cartellone degli eventi delle feste quest’anno sarà L’arrivo dei Re Magi è una tradizione che ha radici lontane e che rivivrà a Rimini, il prossimo 6 gennaio, grazie al coinvolgimento di tante realtà riminesi e centinaia di stranieri residenti a Rimini e provenienti da Perù, Venezuela, Ungheria, Senegal, Romania, Filippine, Cina. Un ricco corteo in costume con musica, balli e canti tradizionali si snoderà nei luoghi simbolo di Rimini per festeggiare l’arrivo dei misteriosi Re da Oriente e coinvolgere tutti i presenti in un momento di festa. L’arrivo dei Re Magi è una ricorrenza celebrata in tanti paesi del mondo che i più piccoli attendono per vedere dal vivo Baldassarre, Melchiorre e Gasparre, i misteriosi maghi provenienti da Oriente, così affascinanti nei loro sfavillanti vestiti, attorniati da una corte di curiosi animali esotici e sempre gentili di doni verso i bambini.