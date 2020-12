Capodanno senza "botti" per la sicurezza degli amici a quattro zampe

Anche quest’anno - come i precedenti - il Sindaco del Comune di Coriano Domenica Spinelli ha firmato l’ordinanza relativa ai fuochi d’artificio di fine anno che entrerà in vigore dal 30 dicembre 2020 fino al 06 gennaio 2021.

"Come evidenziato anche dalle associazioni animaliste” - sottolinea l’assessore Giulia Santoni – “resta la problematica degli spettacoli pirotecnici che sebbene consentiti ed amati da molti spettatori recano non pochi problemi agli animali (anche se di breve durata). Se non si vuole proprio rinunciare -aggiunge- ci si può orientare sull'acquisto di stelline scintillanti o surrogati non rumorosi”.

Nell’ordinanza è chiarito che restano escluse le categorie F1,F2,T1;P1 di cui al DLgs. 123 del 29/7/2015 consentite limitatamente alle aree di proprietà privata. "Anche se in difficoltà di organico abbiamo, in accordo con il comando, predisposto un’adeguata sorveglianza per la notte di Capodanno che inoltre terminerà prima visto il coprifuoco alle ore 22 - afferma il sindaco Domenica Spinelli - Riteniamo di estrema importanza il rispetto dei nostri piccoli amici, visto anche che questo comporta un piccolo sacrificio."