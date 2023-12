Capodanno sicuro: social passati al setaccio dalle forze dell'ordine per prevenire feste abusive e assembramenti non autorizzati

Parte l'operazione "Capodanno sicuro" con il Prefetto di Rimini che, anche in esecuzione di precise indicazioni ministeriali, ha dato impulso per un complessivo rafforzamento dei servizi di vigilanza soprattutto nelle ore notturne nelle aree di maggiore afflusso rimodulando il dispositivo di sicurezza sull’intera provincia attraverso mirati e capillari servizi attuati dalle forze dell’ordine. Dal Ministero sono arrivati i rinforzi che saranno dispiegati su tutto il territorio e, in particolare, a Rimini dove oltre al concerto di Biagio Antonacci con una trentina di unità delle Forze dell’Ordine in servizio dedicato, già il solo centro storico prevede ben sette luoghi impegnati da eventi, per la cui sicurezza saranno impiegate nel turno serale/notturno oltre ottanta unità, ivi compreso il deciso sostegno della Polizia Locale; saranno quasi una cinquantina le unità distribuite nei vari turni in Fiera per il festival di musica elettronica “Galactica Nye”.

Di rilievo la predisposizione di una sala operativa allestita presso la sala stampa del Comune - resa disponibile dall’Amministrazione -, che garantirà, a partire dalle ore 21.30 di domani sera e fino a cessate esigenze, un’azione di coordinamento curata dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dai Vigili del Fuoco, dalla Polizia Municipale, dal Servizio Emergenza 118 e dall’organizzazione degli eventi.

Al consistente e “diffuso” Capodanno della Città di Rimini vanno aggiunte le altre “piazze” del territorio provinciale con manifestazioni per le quali è comunque previsto un grande afflusso, a partire da Riccione con Arisa, passando per Cattolica con il “Grande concerto di Capodanno”, Santarcangelo di Romagna con il Bradipop Club e i Dj dello storico Velvet, senza dimenticare le molte iniziative di Bellaria Igea Marina e le tantissime altre che costellano costa ed entroterra, con decine di unità delle Forze dell’Ordine impegnate. Come di consueto, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza sia nella mobilità stradale che ferroviaria, saranno intensificati i servizi di vigilanza e controllo, con specifiche pattuglie, da parte della Polizia Stradale e di quella Ferroviaria (stazioni di Rimini e di Riccione), chiamate a “coprire” non solo i turni in fascia serale e notturna ma anche quelli del giorno di Capodanno, per favorire ordinati deflussi.

Particolare attenzione sarà dedicata all’attività infoinvestigativa finalizzata al monitoraggio delle fonti informative “social” (siti on line, piattaforme informatiche, telegram o altre chat) al fine di intercettare e scongiurare l’organizzazione di feste abusive destinate a generare, inevitabilmente, forme di assembramento incontrollato.