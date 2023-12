Capodanno, il valzer dei balli abusivi. Il Silb furente: "Situazione scandalosa, una illegalità diffusa"

“Si avvicinano i festeggiamenti di Natale e Capodanno e ancora una volta sul nostro territorio è un continuo organizzare feste da ballo abusive, senza alcuna regola o licenza. Insomma, siamo alle solite – dice Gianni Indino, presidente del Silb-Fipe Confcommercio dell’Emilia Romagna -. Pare non ci possa essere Capodanno senza l’allestimento di pseudo discoteche in ogni dove: alberghi e ristoranti trasformati in discoteche, feste da ballo fuori e dentro ogni luogo immaginabile. Stiamo tenendo monitorate le numerose segnalazioni di feste abusive che già da giorni ci stanno arrivando e stiamo provvedendo a informare l’apposito ufficio del Silb nazionale che si occupa di lotta all’abusivismo nel settore, affinché si adoperi con opportune denunce alle autorità competenti".

"È una situazione scandalosa, una illegalità diffusa che prosegue sotto gli occhi di tutti senza che si arrivi ad una soluzione che la possa fermare - prosegue Indino -. Nel settore dell’intrattenimento da ballo sembra che possa valere tutto, con feste abusive di ogni tipo: in locali che aprono solamente per queste occasioni, in ville e dimore più o meno storiche, ma anche bar, ristoranti, alberghi stagionali, capannoni in disuso, in molti casi anche con open-bar tutta la notte, chiaro invito all’abuso di alcolici. L’abusivismo nel nostro settore sembra avere un peso diverso, ma attenzione, perché le leggi ci sono e le ripercussioni per gli organizzatori sono molto serie".

"Capisco le difficoltà nel fare controlli capillari da parte delle forze dell’ordine, già impegnate su innumerevoli fronti, ma l’attenzione su questi fenomeni va assolutamente alzata - conclude Idino -. La situazione potrebbe essere risolta come è stato fatto con i rave, attingendo al Decreto Legge voluto dal ministro Piantedosi che ha visto pressoché scomparire dal territorio nazionale questo tipo di appuntamenti illegali mettendo nelle mani delle autorità preposte i giusti strumenti per contrastarli. Se per l’organizzazione di feste da ballo abusive si arrivasse anche al sequestro delle attrezzature, dagli impianti audio alle luci, sono certo che in molti ci penserebbero bene prima di riproporle, a Capodanno e non solo. Ancora una volta dunque, come presidente del SILB-Fipe dell’Emilia Romagna il mio appello è di scegliere di divertirsi nelle vere discoteche, luoghi deputati all’intrattenimento da ballo, che per poter operare sottostanno a regole ferree sulla salute e sulla sicurezza degli ambienti e delle persone che le frequentano”.