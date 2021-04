Capriolo ferito e incastrato in una cancellata: salvato dai Vigili del fuoco

I pompieri sono intervenuti in Valmarecchia per liberare l'animale che è stato poi portato a San Marino per le cure

Sabato mattina, intorno alle 9, i vigili del fuoco di Novafeltria sono intervenuti in località Ca' Brici (Ponte Messa) per salvare un capriolo rimasto incastrato in una cancellata e parzialmente ferito. Dopo averlo liberato, in presenza del veterinario, è stato deciso di portarlo al centro per animali selvatici di località Murata, a San Marino, per le cure necessarie per l'animale.