Capriotti (Confartigianato) a "Salotto blu": "Dopo il Covid diversi stili di vita, servono nuove strategie"

Gianluca Capriotti, segretario della Confartigianato riminese, ha preso parte alla trasmissione televisiva condotta da Mario Russomanno su VideoRegione affrontando temi di attualità. "Le imprese faticano a reperire personale, non sarà emergenza passeggera - ha spiegato Capriotti - visto che la pandemia ha indicato nuove priorità ai giovani e che andiamo incontro ad una emergenza demografica e all' invecchiamento della popolazione. Servono nuove strategie, anche politiche, nuovi rapporti tra imprese e scuola, nuovi criteri per la formazione professionale ed anche nuove politiche abitative, che prendano in considerazione l'idea di Romagna come area metropolitana unità". La trasmissione andrà in onda sabato 11 maggio, alle 23, sul canale 99 del digitale terrestre.