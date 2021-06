Carabiniere libero dal servizio blocca un ladro nel supermercato

E' andata male a un 69enne campano, residente in provincia di Roma e già noto alle forze dell'ordine, finito in manette mentre cercava di rubare all'interno di un supermercato di Cattolica. L'uomo infatti è stato notato da un carabiniere libero dal servizio mentre si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali. Il militare si è qualificato e ha proceduto a un controllo del 69enne che è stato trovato in possesso di vari generi alimentari nascosti sulla sua persona. Sul posto è stata fatta intervenire una pattuglia che ha provveduto all'arresto del ladro mentre la refurtiva è stata restituita.