Carabiniere positivo al Covid, chiusa per precauzione la Stazione dell'Arma

E' stata chiusa per precauzione, dopo che un carabiniere in licenza è stato trovato positivo al Coronavirus, la Stazione di Misano Adriatico. La decisione è stata presa per permettere sia le operazioni di sanificazione degli ambienti che per effettuare uno screening sugli altri militari dell'Arma. La chiusura degli uffici di via Salvo D'Acquisto dovrebbe durare 24 ore ma, per garantire il presidio del territorio e lo svolgimento del lavoro, la presenza dei carabinieri è garantita con l'utilizzo della Stazione mobile collocata all'esterno della caserma misanese.

