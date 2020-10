Carabiniere positivo al covid, chiusa per precauzione la stazione in attesa della sanificazione

Carabiniere in servizio a Saludecio positivo al covid-19. Le sue condizioni non destano preoccupazioni, è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare. La stazione dell'Arma è stata chiusa in via precauzionale in attesa della santificazione dei locali. Il presidio è garantito dalla stazione mobile. Nei giorni scorsi era stata chiusa temporaneamente la stazione dell'Arma di Misano Adriatico, dopo che e un carabiniere in licenza è stato trovato positivo al Coronavirus. Anche in quel caso il presidio del territorio e lo svolgimento del lavoro è stato garantito della stazione mobile collocata all'esterno della caserma misanese.

