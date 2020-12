Carabinieri, arrivano i rinforzi per pattugliare la provincia in occasione delle festività

Scatta l'operazione "Natale sicuro" per i carabinieri del comando Provinciale di Rimini che, con l'arrivo dei rinforzi delle Squadre di Intervento Operativo giunte dal 5° Reggimento Emilia-Romagna di Bologna, pattuglieranno tutto il territorio fino alla fine delle festività. Con l'implementazione dell'organico, quindi, verranno rafforzati i controlli sia per garantire la sicurezza dei cittadini che per far rispettare il decreto anti-covid e verificare le autocertificazioni in caso di spostamenti. Solo nell'ultimo fine settimana i militari dell'Arma hanno controllato 1092 persone e 184 tra esercizi pubblici e attività commerciali, sanzionando 6 persone per aver violato le prescrizioni anti-Covid ed acquisendo per i dovuti approfondimenti 19 autocertificazioni.