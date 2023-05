Carabinieri, il Capitano Niccolò Rutigliano incontra la giunta di San Giovanni in Marignano

La giunta comunale al completo ha ricevuto presso la sede comunale la visita del nuovo Capitano Niccolò Rutigliano che ha appena assunto il comando della Compagnia Carabinieri di Riccione. Il Capitano Rutigliano, originario della provincia di Pistoia, ha conseguito la laurea con lode in Giurisprudenza e un dottorato in Scienze politiche e delle Pubbliche amministrazioni.

Già allievo dal 2009 al 2012 della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” in Firenze, ha frequentato il 194° corso per Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, dapprima presso l’Accademia Militare di Modena e successivamente alla Scuola Ufficiali in Roma. Promosso Tenente nel 2016, al termine del periodo di formazione viene destinato alla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri quale Comandante di Plotone. Nel 2019 è stato trasferito alla Compagnia Carabinieri di Messina, quale Comandante del Nucleo Operativo, incarico che ha retto fino al Settembre 2021, allorquando ha assunto il Comando della 3.a Sezione del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli.

Nel corso del colloquio, estremamente cordiale, la giunta, nella persona del sindaco Morelli e di tutti gli assessori, ha rivolto i migliori auguri per il nuovo incarico al Capitano Rutigliano, ma ha anche rimarcato la sempre proficua e fondamentale collaborazione tra Carabinieri e Amministrazione comunale nel presidio del territorio, ma anche in vari settori legati all'interesse dell'Ente dal sociale, al commercio, alla viabilità e all'ordine pubblico.

Qui Misano

Il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Riccione, Capitano Niccolò Rutigliano è stato ricevuto questa mattina nella sede comunale di Misano Adriatico dal sindaco Fabrizio Piccioni, accompagnato dal comandante della Compagnia di Misano Roberto Santone.

Il primo cittadino di Misano ha rivolto il benvenuto al nuovo comandante e gli ha augurato un buon lavoro. “Siamo convinti – ha sottolineato il sindaco Piccioni – che il rapporto di grande collaborazione tra amministrazione comunale e Compagnia Carabinieri instaurato in questi anni continui a dare buoni risultati, garantendo al territorio un presidio costante ed efficace”.

L’occasione è stata utile per fare il punto della situazione in vista della stagione estiva e per illustrare al Capitano Rutigliano le problematiche del territorio.