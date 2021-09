Carabinieri Forestali, il saluto del comandante Aldo Terzi al sindaco Parma

Lunedì mattina la sindaca Alice Parma e l’assessore alle Politiche per la sicurezza Filippo Sacchetti hanno salutato il comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Rimini Aldo Terzi, prossimo al trasferimento a Bologna, e il suo sostituto Cosimo Chiumiento.



Nel corso dell’incontro, al quale era presente anche il maresciallo della sezione di Santarcangelo Angel Mariano Martinez, l’assessore Filippo Sacchetti ha presentato brevemente la città al nuovo comandante, illustrandone le caratteristiche del territorio e gli interventi dell’Amministrazione comunale in materia di rigenerazione urbana. La sindaca Alice Parma ha invece sottolineato l’importanza del presidio del territorio ma anche delle campagne di sensibilizzazione sui temi del rispetto ambientale, rimarcando la massima collaborazione nei confronti della Forestale così come di tutte le forze dell’ordine. Proprio da questa collaborazione, ha sottolineato la sindaca, è nata anche la decisione dell’Amministrazione comunale di mettere a disposizione il centro civico di Stradone, con l’obbiettivo di rafforzare la presenza dei Carabinieri Forestali sul nostro territorio.



Il colonnello Terzi ha invece presentato il nuovo collega agli amministratori comunali, cogliendo l’occasione per ringraziarli per la preziosa collaborazione dimostrata nel corso degli anni che ha portato, tra gli ultimi progetti, alla individuazione della nuova sede del comando presso il centro civico di Stradone.



A conclusione dell’incontro, inoltre, il nuovo comandante è stato quindi accompagnato dal colonnello Terzi e dal maresciallo Martinez proprio in un sopralluogo alla sede di Stradone, per poi proseguire per il giro delle presentazioni nei comuni di Poggio Torriana e Verucchio.