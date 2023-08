Carabinieri Forestali, il Nucleo di Santarcangelo operativo nella nuova sede di Stradone

È pienamente operativa la nuova sede del Nucleo Carabinieri Forestali di Santarcangelo presso il Centro civico di Stradone: lunedì (28 agosto) la sindaca Alice Parma e l’assessore alle Politiche per la sicurezza, Filippo Sacchetti, hanno incontrato sul posto il nuovo comandante del Nucleo, Marco Calducci, e il colonnello Cosimo Chiumiento, comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini. L’incontro è stato occasione per augurare buon lavoro al nuovo comandante Calducci e prendere visione dell’allestimento realizzato presso la sede di via Provinciale Uso 5131, che il Comune ha ceduto ai Carabinieri Forestali in comodato d’uso per cinque anni, eventualmente prorogabili.

Il comandante Calducci, che ha preso servizio nelle scorse settimane, può contare su tre agenti, incaricati di monitorare il territorio dei Comuni di Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana: il numero di telefono per contattare il Nucleo resta lo stesso, 0541/623819.

“La collaborazione tra amministrazione comunale e Carabinieri Forestali è sempre stata positiva, a partire dalla disponibilità del Municipio per ospitare la prima sede della Stazione santarcangiolese - dichiarano sindaca Parma e assessore Sacchetti -. La nuova collocazione rende più agevole l’operatività del gruppo, al quale spetta un compito di fondamentale importanza come il presidio ambientale del territorio. Il nostro invito ai cittadini è di avvalersi dei Carabinieri Forestali segnalando situazioni problematiche dal punto di vista ambientale, così da poter dare corso a tutte le verifiche necessarie”.