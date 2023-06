Carabinieri, il generale Maurizio Stefanizzi in visita al Comando Provinciale. Premiati due militari

Nella giornata di giovedì (29 giugno) il Generale di Corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi, al vertice del Comando Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto” con sede in Padova, nell’ambito di un programma straordinario di visite istituzionali ai Reparti dell’Arma maggiormente impegnati sotto il profilo operativo e in concomitanza con l’avvio della stagione estiva, periodo particolarmente gravoso per i comandi dislocati sulla fascia costiera, è giunto al Comando Provinciale Carabinieri di Rimini per rivolgere un saluto ai militari dell’Arma in servizio presso i reparti della Provincia.

Accolto dal Comandante Provinciale Mario La Mura, si è dapprima intrattenuto con gli altri ufficiali dell’intera provincia, una rappresentanza dei Comandanti delle Stazioni, dei Reparti della sede, della Associazione Nazionale Carabinieri in congedo nonché degli Organi di rappresentanza, ai quali ha rivolto parole di apprezzamento per l’impegno e per il lavoro quotidianamente svolto, tratteggiando i valori militari, l’onestà e la generosità che contraddistinguono ogni Carabiniere, rimarcando altresì l’alto valore del senso di appartenenza e l’amore per l’Istituzione. Nel suo intervento ha altresì elevato l’importanza della prossimità alla popolazione, che da sempre apprezza la dedizione, l’umanità e gli alti valori morali con cui l’Istituzione si presenta.

Ha poi proceduto alla consegna di due riconoscimenti in favore della vice brigadiere Giuseppina Lazzara e del Car. Giuseppe Andrea Calisi, in servizio alla Stazione Carabinieri di Riccione che, nel mese di agosto dello scorso anno, nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal Comando Provinciale in stretta collaborazione info-investigativa con i Comandi Provinciali dei luoghi di partenza e volti al contrasto del fenomeno delle baby gang provenienti dal nord Italia, evidenziando spiccato intuito ed elevata professionalità, hanno sviluppato un’attività che gli ha consentito di individuare e trarre in arresto cinque giovani autori di due rapine commesse sulla pubblica via in danno di alcuni coetanei, e di recuperare l’intera refurtiva.

Di seguito l’alto Ufficiale ha incontrato alcune Autorità provinciali, tra le quali il presidente della Provincia e sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, il Comandante della Gendarmeria della Repubblica di San Marino Maurizio Faraone e il Comandante del 7° Reggimento “Vega” Enrico Tamagnone con i quali ha rimarcato gli eccellenti e proficui rapporti di sintonia e collaborazione instaurati con l’Arma dei Carabinieri.

La visita è stata anche opportunità per il Colonnello Mario La Mura per illustrare la situazione complessiva del territorio nonché l’andamento operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Rimini, all’esito della quale il Generale Maurizio Stefanizzi ha espresso l’apprezzamento suo personale e quello delle altre Autorità precedentemente incontrate per l’impegno da tutti quotidianamente profuso.

L’Alto Ufficiale ha poi visitato la Comunità di San Patrignano, con la quale intercorrono da sempre ottimi rapporti di collaborazione in tema di recupero giovanile dai fenomeni di dipendenza e devianza. Da ultimo ha salutato i Carabinieri della Tenenza di Cattolica e della stazione di Coriano, esaltandone l’importanza ai fini della sicurezza e della prossimità e intrattenendosi con il personale in servizio da quali ha recepito peculiarità ed esigenze provenienti dal territorio.