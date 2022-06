Pattuglione interforze sulla Marecchiese: 5 giovani trovati con la droga in tasca

Pattuglione interforze sulla Marecchiese coi carabinieri della Compagnia di Novafeltria che, col supporto della Polizia Locale – Unione dei Comuni Valmarecchia e un’unità cinofila della Polizia Locale di Rimini, hanno battuto il territorio lungo la Marecchiese. Un lavoro certosino che ha permesso di ispezionare 20 vetture, identificare 45 persone e controllare 4 locali. Nel territorio di Verucchio sono stati pizzicati cinque giovani, tra i 18 e i 25 anni, nelle cui tasche sono spuntate modiche quantità di hashish e marijuana che sono valse loro la segnalazione in Prefettura come assuntori. A Villa Verucchio i militari dell'Arma sono intervenuti su segnalazione dei residenti che lamentavano rumori molesti nel cuore della notte. Giunta sul posto, una pattuglia ha sorpreso due ragazzi residenti in vallata che in evidente stato di ebbrezza molestavano i passanti nei pressi di un locale e sono stati quindi sanzionati per ubriachezza. Sempre i militari dell'Arma sono intervenuti anche a Campiano di Talamello dove, sulla Marecchiese, si era verificato un incidente con un'auto uscita autonomamente di strada andando a schiantarsi contro un palo della luce. Il 45enne alla guida, sottoposto all'etilometro, ha fatto segnare un tasso alcolemico di 1,15 g/l che gli è valso la denuncia a piede libero e il ritiro della patente. Un secondo automobilista, fermato nel corso dei controlli stradali, è risultato alticcio e sanzionato.