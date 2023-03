I carabinieri scoprono un ladro di jeans, fermato dopo avere tentato il furto in una boutique del centro

Con l’avvento delle prime manifestazioni sportive e di più soleggiati weekend, si intensificano i controlli straordinari dei Carabinieri di Riccione, finalizzati al potenziamento del presidio del territorio – anche in vista dell’ormai imminente stagione estiva - e al contrasto della microcriminalità e alla prevenzione dei reati in genere. I Carabinieri della Stazione di Riccione hanno deferito, per l’ipotesi d’accusa di furto aggravato, un uomo, sorpreso ad asportare capi di abbigliamento da alcuni negozi del centro della Perla. Nello specifico, da quanto ricostruito dai militari in servizio, l’indagato si sarebbe dapprima impossessato di un paio di jeans e successivamente avrebbe tentato di appropriarsi anche di un altro capo presso una nota boutique del centro.