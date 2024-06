Carabinieri, visita del capitano Niccolò Rutigliano alla nuova sindaca e giunta marignanese

Lo scorso mercoledì la neo eletta sindaca Michela Bertuccioli ha ricevuto la visita del Comandante della Compagnia Carabinieri Riccione, il capitano Nicolò Rutigliano, insieme al Comandante della Tenenza di Cattolica Mario Cappelloni. Insieme alla sindaca hanno salutato i presenti il vice Sindaco Nicola Gabellini e gli altri componenti della giunta municipale, Francesca Pieraccini, Federica Cioppi e Leonardo Mariani.

L'incontro, caratterizzato da grande cordialità, è stato occasione per parlare di San Giovanni e delle sue peculiarità, tra cui la manifestazione “La Notte delle Streghe” principale evento marignanese, nonchè per ringraziare i Carabinieri per il costante impegno e dedizione mostrata nel presidio del territorio.

In particolare, in occasione della manifestazione, grande attenzione è stata dimostrata dalla Compagnia di Riccione, che ha scelto di collocare una stazione mobile per tutte le serate della manifestazione, con circa 4 Carabinieri in servizio di presidio fisso, così da assicurare controllo e supporto a tutta la macchina organizzativa, alla Polizia Locale, all’Associazione Nazionale Carabinieri e tutti coloro che sono impegnati nel controllo. In questo modo la manifestazione, che ha numeri importanti di turisti e visitatori, potrà essere ancora più sicura per tutti coloro che interverranno. Fin dalle prime serate questa gestione condivisa e coordinata ha permesso lo svolgimento regolare dell’evento senza particolari criticità.

Afferma la sindaca: "La vicinanza delle Forze dell'Ordine è fondamentale per assicurare sicurezza e presidio al nostro territorio. I rapporti con le Forze dell’Ordine sono da sempre improntati alla massima collaborazione ed impegno e siamo davvero grati di poter contare su questa grande presenza e professionalità. Ringraziamo per l’attenzione mostrata per il nostro principale evento che ci sta permettendo di svolgerlo al meglio" .