Riccione non molla la presa sulle baby gang, weekend tra rapine e furti: 6 arresti e 16 denunce

Nel weekend appena concluso, nell’ambito dei controlli straordinari finalizzati al contrasto della microcriminalità connessa al fenomeno delle cd. baby gang, i Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno presidiato in forze i principali centri della riviera a sud di Rimini. Un lavoro coordinato svolto tra le forze in campo - ancora composte oltreché dai carabinieri della Compagnia di Riccione, dal personale del Reparto Operativo del Nucleo Investigativo di Rimini e dai militari delle Squadre di Intervento Operativo del 5° rgt. CC "Emilia Romagna" – che ha consentito in soli due giorni di denunciare ben 6 soggetti, tratti in arresto ed indagati con l’accusa di rapina aggravata in concorso di collane in oro e telefonino cellulare.

Inoltre, sono state ben 16 le persone denunciate a vario titolo ed in particolare: a Cattolica, i carabinieri della Regina hanno deferito 2 minori rispettivamente per tentato furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; a Riccione, i carabinieri hanno bloccato un uomo, italiano, con precedenti, impossessatosi furtivamente poco prima di alcune confezioni di carne da un supermercato della Perla; a Riccione, i carabinieri hanno sorpreso 7 persone, tutte residenti nella zona, mentre, dopo aver avuto accesso all’interno di un’azienda edile del luogo, a bordo delle rispettive autovetture e dopo aver forzato il lucchetto della pistola erogatrice, si sono rifornite di carburante dal distributore privato ivi collocato; a Riccione, in Piazzale Roma, i carabinieri, con l’ausilio di personale della Questura di Rimini, hanno sorpreso e denunciato per porto di oggetti atti ad offendere, due neo maggiorenni stranieri con indosso occultati, nei pantaloni e nei calzini, un coltello a serramanico della lunghezza di 18 cm, un bisturi con lama di 5 cm ed uno spray al peperoncino, sottoposti a sequestro.

Inoltre a Riccione, i militari hanno sorpreso un maggiorenne alla guida di un ciclomotore risultato rubato agli inizi di luglio e per questo hanno proceduto nei suoi confronti per il reato di ricettazione; a Riccione, i carabinieri del N.O.R. – Sez. Operativa hanno proceduto nei confronti di un maggiorenne del luogo per il reato di resistenza a Pubblico ufficiale., in quanto il soggetto, presso un esercizio pubblico di via D’Annunzio, in evidente stato di ubriachezza stava infastidendo i clienti ed alla vista dei Carabinieri, al fine impedire la propria identificazione, ha assunto un atteggiamento aggressivo oltraggiando ripetutamente i militari, che dopo una lunga trattativa lo hanno ricondotto alla calma. Infine 2 automobilisti sono stati deferiti per guida in stato di ebrezza.